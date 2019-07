Senadores presumen avance legislativo y triunfo de la 4T

Culiacán, Sinaloa.- Las reformas en materia educativa, paridad de género y la creación de la Guardia Nacional fueron los principales logros que hicieron suyos Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, senadores de la República por Morena, durante su primer año de labores en el Senado de la República.

En un evento bastante concurrido y con la presencia de más de treinta senadores y diputados federales y locales, funcionarios, ejecutivos y el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, los legisladores de Morena informaron sobre los resultados en su gestión.

Durante sus discursos, los senadores recalcaron el proyecto de nación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la construcción de la Cuarta Transformación, además aseguraron que con su colaboración y gestión lograrán grandes beneficios para Sinaloa.

Imelda Castro, por la diversidad

La construcción de un estado diverso y de respeto a los derechos humanos fue el tema primordial de la senadora Imelda Castro, quien con un banderín característico de la comunidad LGBTTTI finalizó su discurso, al expresar: «¡Por todos los derechos!».

La senadora dio cuenta de las triunfales reformas constitucionales realizadas en materia de seguridad «para recuperar la paz de las familias»; es decir: la Guardia Nacional.

Además, citó las reformas para combatir la corrupción y el aumento del catálogo de delitos graves, como el fraude electoral y la corrupción; así como la reforma de paridad de género, que ahora permitió que la mitad de los cargos públicos sean ocupados por mujeres. «¡Nunca más en Sinaloa un gabinete sin mujeres!», expresó.

En relación con las iniciativas que presentó de manera individual, Imelda Castro mencionó la reforma para garantizar el acceso a las playas libremente y la que prohíbe el acoso de las personas vía telefónica por parte de empresas o particulares con el fin de ofrecer servicios mercantiles.

Antes de terminar con su discurso, Castro Castro hizo énfasis en la protección y el respeto a la autonomía universitaria de la UAS y aseguró que el Senado de la República no atentará contra las reglas actuales de la Casa Rosalina: «Por el bien de todos, necesitamos despuntar las estructuras políticas del viejo régimen, que fueron tan prejuiciosos. Avancemos hacia un Estado de derecho. Podemos tener oportunidades para todos. A la UAS se le quiere. La autonomía fue nuestra lucha. Hoy, con mayor razón, la defenderemos», dijo.

Rocha y la autonomía universitaria

Al presentar su informe, el senador Rubén Rocha Moya enfocó gran parte de su discurso a hablar sobre la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la defensa del precio del maíz y los acuerdos llegado en el T-MEC: «Llegamos a la más alta consideración las necesidades de la sociedad. Nos referimos a la comercialización del maíz, a los dañinos aranceles por dumping al tomate, un programa de atención a desplazados de la sierra sinaloense y a familiares desaparecidos», manifestó.

Rubén Rocha Moya, durante su discurso. Foto: Ricardo Nevárez / El Debate

Informó que, como presidente de la Comisión de Educación, se logró la abrogación de la evaluación punitiva a maestros y maestras, y mencionó que seguirá trabajando para alcanzar un estatus de igualdad y respeto en el país: «Se trata de una reforma conceptual humanista y de sentido pedagógico, que hace visibles los anhelos de la libertad de los niños y los jóvenes que vendrán a revolucionar los procesos de educación», expresó.

Que Morena concilie: Monreal

El evento también contó con la participación del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien de manera tajante hizo un exhorto a los funcionarios morenista locales (diputados y alcaldes) a dejar de actuar de manera facciosa y conciliar con los otros partidos para poner en alto a Morena y no defraudar a la población: «Ayuden también, así deben ser los presidentes y diputados locales, para no defraudar a la gente que votó por nosotros. Ahora tenemos que valorar al estado, tenemos que cuidar a la población; nada de facciones, nada de grupos, nada de intereses personales, nada de actuar de manera facciosa o partidista. No actuemos de manera autoritaria y tratemos de lograr consensos», mencionó.

Asimismo, reconoció las características de los senadores, como trabajo y responsabilidad social, y agregó que, tras sostener una reunión con el gobernador Quirino Ordaz, se comprometió a apoyar todas las causas sociales del estado de Sinaloa: «Yo expreso admiración del pueblo de Sinaloa, y con Andrés Manuel López Obrador van a cambiar las cosas. Tuvimos una reunión con el gobernador, y vamos a trabajar para sacar las iniciativas y reformas que sean necesarias para mejorar a calidad de vida de este estado», mencionó.

Personajes que asistieron al informe.