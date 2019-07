Senadores reportan 447 horas de trabajo y 854 iniciativas presentadas

Ciudad de México.-El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, afirmó que en los primeros 10 meses de la LXIV Legislatura se ha puesto en marcha un proceso de transformación para concretar los objetivos de bienestar social, democracia y honestidad que demanda la ciudadanía, en donde han trabajado 447 horas, presentaron 854 iniciativas y aprobaron 105 dictámenes

Durante la presentación de su informe de laborales como presidente de la Mesa Directiva, Batres Guadarrama recordó que el mandato de las urnas del primero de julio de 2018 fue contundente y claro: hay que transformar todo.

En este sentido, agregó, estos meses se han caracterizado por la austeridad republicana, la mística de trabajo, las decisiones legislativas a favor de la población y la implementación del Parlamento Abierto en este órgano del Estado.

Lo anterior, subrayó, se logró con la participación colectiva de todas las fuerzas parlamentarias representadas en el Senado -PRD, PT, PVEM, PES, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Morena, así como un legislador sin partido.

El senador afirmó que en este contexto de cambios, la nueva forma de trabajo de la Cámara Alta, que va más allá de este órgano legislativo, ha impactado de manera positiva la percepción y calificación ciudadana del Congreso de la Unión. “Las mediciones muestran una mejoría de la imagen del Congreso y del Senado de hasta 20 puntos porcentuales”, reiteró.

“Considero que décadas después se ha logrado un tiempo histórico único; debe ser aprovechado para lograr el cambio que siempre quisimos. No podemos darnos el lujo de desperdiciar el tiempo. Siempre hablamos de bienestar social, de democracia, de honestidad. Es la hora de concretar esos objetivos”, expresó.

Martí Batres asentó que si no se busca el bienestar social, la política se convierte en una simple lucha deshumanizada por el poder. También destacó la importancia de la libertad de expresar lo que se piensa, del equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos.

Así, “con los otros Poderes del Estado hemos mantenido una relación de autonomía y respeto. Hemos sido respetuosos y hemos recibido respeto. No nos corresponde, como poderes, ser oposición. Sí nos corresponde ser un referente equilibrador”, expresó.

Desde el punto de vista político, acotó, la crítica que se ejerce desde el órgano legislativo cumple un papel correctivo. Por ejemplo, cuando demandamos a la Secretaría de Turismo sujetarse a las reglas del artículo 134 de la Constitución en materia de publicidad oficial.

El senador asentó que la Mesa Directiva ha sostenido “buena relación institucional con el Presidente de la República, así como con los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Cámara de Diputados”.

�� Los comisionados @f_javier_acuna y @OscarGuerraFord, asistieron en representación del pleno del INAI, al informe de @martibatres, en el cual se destacó que el @senadomexicano acreditó el 100% de las obligaciones de transparencia. pic.twitter.com/Nht902zwg1 — INAI (@INAImexico) July 13, 2019

En un recuento de este periodo, refirió que el Senado fue el primer órgano del Estado en aprobar un plan de austeridad que incluyó la disminución del sueldo de los senadores por debajo del sueldo del Presidente Electo, la eliminación del seguro de gastos médicos mayores a costa del erario y la reducción de subvenciones a Grupos Parlamentarios en un 50 por ciento, así como la supresión del llamado bono de bienvenida de casi 400 mil pesos.

Estas medidas permitieron devolverle a la Secretaría de Hacienda ahorros por casi 300 millones de pesos, correspondientes al periodo de septiembre a diciembre de 2018, y disminuir el presupuesto de 2019 en mil millones de pesos, pasando de cinco mil a cuatro mil millones de pesos. Estas decisiones, acotó, se tomaron con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Informó que, como Presidente de la Mesa Directiva y en consecuencia con estos acuerdos, no tiene escolta, no usa vehículo del Senado, no recibe sobresueldo por ser Presidente de la Mesa Directiva, canceló el fondo revolvente con el que contaba este órgano de gobierno y ha hecho pública su declaración patrimonial desde el principio.

Pimer informe de la mesa directiva del Senado. | Cortesía

Martí Batres dio a conocer que en este lapso se han presentado mil 764 solicitudes de acceso a la información, lo que equivale a un 66 por ciento más que el mismo período equivalente del año pasado. Además, se ha reducido el tiempo de respuesta en cuatro días y en esta Legislatura la Cámara de Senadores alcanzó la calificación de 100 en el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte del INAI.

El senador de Morena indicó que en 10 meses de labores “prácticamente no hemos parado”. El Pleno -refirió- trabajó 447 horas, se presentaron 854 iniciativas y se aprobaron 105 dictámenes, así como 585 nombramientos.

Agrupó las reformas legislativas aprobadas en tres grandes apartados: seguridad y justicia; abolición de privilegios, austeridad y contra la contra la corrupción, y para el bienestar e igualdad social.

Entre las modificaciones legales realizadas, destacó temas como el nuevo catálogo de delitos graves, la creación de la Guardia Nacional, extinción de dominio, austeridad republicana, reformas educativa y laboral, paridad en todos los órganos del Estado, pueblos indígenas y la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Martí Batres señaló que la Mesa Directiva llevó a cabo reuniones periódicas con presidentas y presidentes de comisiones, con la finalidad de acelerar la dictaminación de iniciativas rezagadas.