Senadores traban elección de nuevo titular de CNDH 

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de dos votaciones en las que ninguno de los tres candidatos obtuvo la mayoría calificada, la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se aplazó en el Senado para el próximo martes.

Ni José de Jesús Orozco ni Rosario Piedra ni Arturo Peimbert, que integran la terna elegida, lograron conseguir los votos de dos terceras partes de los legisladores para asumir el cargo el próximo 16 de noviembre por cinco años.

Según el procedimiento aprobado por los senadores, la votación se repetirá sobre la misma terna en la siguiente sesión del Pleno, que debe ocurrir el próximo martes.

Antes del proceso, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció que había división en su propia bancada.

La senadora @kenialopezr señala que la Comisión de Derechos Humanos propone la siguiente terna para la titularidad de la @CNDH:

▪️ José de Jesús Orozco Henríquez,

▪ Arturo de Jesús Peimbert Calvo

▪️ y Piedra Ibarra María del Rosario. pic.twitter.com/KiSer2dRKI — Senado de México (@senadomexicano) October 30, 2019

"He batallado mucho para construir la mayoría calificada como Presidente de la Junta y como coordinador del grupo parlamentario de Morena. No la tengo, esa es la verdad, no tengo mayoría calificada", dijo.

Desde el Pleno, el senador Emilio Álvarez Icaza acusó que el proceso de elección de la terna en las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia fue opaco y simulado, y respondió a una lógica de cuotas y cuates.

"La gente no sabe por qué estas tres personas propuestas son mejores o idóneas con respecto a las otras 53. ¿Qué los hizo distintos? ¿Tienen un mejor plan de trabajo? ¿Tienen un mejor antecedente? ¿Tienen mejores propuestas? ¿La entrevista fue muy buena? La verdad no lo sabemos", reprochó a sus colegas legisladores.

"En lugar de hacer una deliberación pública como es el tiempo y momento de México, llegó un acuerdo, otra vez bajo la fórmula de cuotas y cuates, que arrolló el procedimiento".

En la primera votación por cédula efectuada, Orozco obtuvo 44 votos; Peimbert, 11; y Piedra, 59; además de que hubo cinco abstenciones.

En la segunda votación Orozco logró 3 votos, Peimbert 48 y Piedra 67 y se contabilizó una abstención.