Señala Rubén Rocha Moya a Mario Zamora de beneficiar a familiares con recursos del pueblo

Sinaloa.- El candidato de Morena-PAS a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya acusó a Mario Zamora de la Coalición Va por Sinaloa de presuntamente desviar dinero a fondo perdido de la extinta Nacional Financiera, durante 2017 y 2018, para beneficiar a su suegro y dos cuñadas, con dos millones 400 mil pesos.

En su participación en el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021 organizado por Debate, le propuso a Zamora Gastélum que forme parte de su gobierno, pero debe de cumplir tres condiciones como no mentir, no traicionar y no robar, y esta tercera es muy difícil que cumpla, por lo que supuestamente hizo con su suegro con el dinero para regalarse a familiares.

Ese dinero ya se perdió y mencionó que ese recurso pudo haber sido repartido entre los trigueros del Carrizo, les hubiera tocado mil pesos y hubieran beneficiado a 200 productores, que mucho mejor de regalárselo a sus familiares.

Por eso, manifestó que el suegro le regaló la casa a Mario Zamora, porque como director general de Financiera Rural le daba dinero del pueblo y luego se lo regresaba para atesorar un patrimonio ilegitimo, y por eso “debe de tener un poquito de vergüenza para referirse a este tema”.

En referencia a lo que publicó el diario nacional Reforma con fecha de 10 de mayo, que señala a Mario Zamora que a través de la extinta Financiera Rural, cuando se desempeñó como director general, otorgó créditos a familiares que son millonarios y que presuntamente lo reconoció ayer.

Respecto a las acusaciones de los partidos PRI-PRD-PAN en cuanto buscarles contratos de obra pública para los hijos del morenista, rechazó que esté abocado en conseguir trabajo a sus hijos como lo ha mencionado en varias ocasiones Zamora Gastélum, sin presentar pruebas, pese a que ya acudieron a la Fiscalía General del Estado, pero con puros chismes.