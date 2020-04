Señala senador de MC irresponsabilidad de López-Gatell 

Guadalajara, México.-El senador jalisciense de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, criticó decisiones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respecto a la ineficacia del uso de cubrebocas y otras acciones para evitar contagio de coronavirus.



Ante lo dicho por López-Gatell el 27 de abril respecto a que no hay evidencia científica que respalde el uso de cubrebocas como método para prevenir contagios de Covid- 19, el legislador federal dijo que ese señalamiento va en contra de recomendaciones internacionales.

Va en contra de las recomendaciones emitidas por autoridades internacionales y pone en riesgo la vida de las y los mexicanos al desalentar su uso (de cubrebocas). La Organización Mundial de la Salud justificó el uso del cubrebocas cuando las personas se encuentran en lugares concurridos y no pueden guardar la sana distancia, también cuando no pueden tomar las medidas básicas de higiene, como el lavado constante de manos, indicó Castañeda. Tras la experiencia que el virus dejó en China, científicos del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades y del Instituto para los Sistemas de Biología, han destacado que el uso del cubrebocas en la población, entre personas infectadas y no del virus, reduce drásticamente el contagio, agregó.

Incluso, dijo el emecista, especialistas de la UNAM han recomendaron uso de cubrebocas en lugares concurridos, como en el transporte público o supermercados, para evitar la propagación.

López-Gatell desconoció la evidencia científica sobre la utilidad del cubrebocas para evitar el contagio, y hoy en 'La Mañanera', el Presidente también desestimó su uso justificando que 'no me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo, le pregunté y él, ya tiene una explicación sobre eso', apuntó el senador.



La actitud irresponsable del subsecretario de Salud, quien encabeza las medidas implementadas por el Gobierno federal para controlar el virus, desalienta a las personas al uso del cubrebocas y, en consecuencia, los pone en riesgo de contagiarse de coronavirus, acotó.