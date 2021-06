Señalan favoritismo a medios y reporteros en La Mañanera de AMLO: "no hay equidad"

CDMX.- Una reportera independiente evidenció este jueves que hay favoritismo a ciertos medios y reporteros en las conferencias Mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que diariamente tienen acceso a Palacio Nacional y a menudo el mandatario les da la palabra para hacer preguntas.

Fue en la Mañanera de este 17 de junio que la reportera Reyna Haydee Ramírez interpeló a AMLO para reprochar que no hay equidad ni imparcialidad en las conferencias matutinas, afirmando que hay censura.

Yo en reiteradas ocasiones le he solicitado a usted equidad e imparcialidad en las conferencias, y es algo que no se da. Usted habla de que no hay censura, creo que sí la hay", le dijo al mandatario.