Señalan que Alianza PRIAN en Sinaloa es estrategia desesperada

Guamúchil, Sinaloa.- No es contendiente fuerte para los partidos jóvenes como Morena, PAS o PVEM la coalición Va por México, formada por partidos tradicionales llamada PRIAN. Más bien es una estrategia desesperada, fueron algunas de las opiniones de dirigentes y militantes de partidos locales en Sinaloa.

La Alianza del PRIAN, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD, es la única coalición que se registró ante el IEES al cierre de la convocatoria el pasado 23 de diciembre, pero para los dirigentes y militantes de los partidos más jóvenes, como Morena, PAS y PVEM, es una estrategia desesperada y no representa un contendiente fuerte, dijo la regidora morenista de Salvador Alvarado, Laura Patricia Dautt Reyes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Otros dirigentes reconocen que la alianza podría dar alcaldías, comentó el presidente del PVEM, Francisco Figueroa. Aunque eso no les restará fuerza, “porque se tienen las condiciones ideales para el Partido Verde”, afirmó.

Pero a pesar de las coaliciones va haber contrapesos, y la ciudadanía elegirá a los partidos más jóvenes, respondió el dirigente del Partido Sinaloense en Angostura, Manuel Ceyca Camacho.

El señalamiento de la regidora morenista Dautt Reyes fue directo: “Creo que a los ciudadanos ya no se les puede engañar más. He percibido de mucha gente que es una alianza con un desespero de querer volver a estar gobernando, donde todos sabemos que el PRI es un causante de todo lo que estamos viviendo, un desfalco total en todos los sentidos, y el PAN de igual manera, fue gobernante y quedó a deber bastante. El PRD nunca ha gobernado, pero lo que no coincide es que vaya de la mano con el PRI y siempre se ha luchado en contra de ellos”.

El desinterés por los partidos tradicionales y la tendencia por los partidos más jóvenes fue destacado por el líder pasista del Comité Directivo Municipal de Angostura. “Han venido creciendo los partidos no tradicionales, y una muestra es que en las elecciones del 2018 el PAS quedó mejor posicionado que el Partido Revolucionario Institucional”.

El poder del ciudadano por los partidos no tradicionales se hará sentir de nuevo, a pesar de la fuerza que puedan tener las alianzas, coincidieron los líderes políticos.