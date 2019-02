Sentencia del Chapo, ejemplo para los jóvenes: AMLO

México.- Esta mañana en conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador dijo que la sentencia del Chapo es un ejemplo para los jóvenes, esto fue acompañado con el llamado a "quienes toman estos caminos recapaciten y piensen de que es un don muy preciado la libertad y que no se debe de afectar a otros, no se le debe causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares porque son de una u otra forma sufrimientos, eso es lo que puedo decir, que sirva de enseñanza una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, lo material, el lujo barato, la fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia”.

Ideología que será utilizada en un próxima campaña masiva dirigida a los jóvenes con el propósito de reducir los índices de consumidores de drogas, “Debemos nosotros bajar el consumo de drogas y atender a los jóvenes y lo vamos a lograr para que dejen el camino de las conductas antisociales”, dijo.

López Obrador, declaró que en cuanto a quienes estuvieren involucrados en este caso, de acuerdo con lo expuesto en el llamado Juicio del Siglo, todo se hará de acuerdo a los procesos que puedan existir. El tabasqueño afirmó que el planteamiento del gobierno a su cargo es darle curso y no detener nada si existen denuncias, además de atender las denuncias que se llegarán a presentar.

“Políticamente mi postura es muy clara desde la campaña, cuando tomé posesión lo mencioné, soy partidario de que pensemos hacia adelante, de que se debe castigar, se puede castigar errores del pasado, pero lo que tiene más sustento en cuanto a justicia es evitar los delitos del futuro. Soy partidario de ver hacia adelante y que nosotros iniciemos una etapa nueva y que no apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo al estar castigando chivos expiatorios”, destacó, López Obrador.

Por lo anterior mencionó que de investigarse todo lo relacionado con administraciones pasadas, tendrá que ser por voluntad de la ciudadanía, a través de una consulta nacional, para que así se comience con “los de arriba”, a quienes por cierto “no los tocaban ni con el pétalo de una rosa, y no perdían su respetabilidad”.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

“Una consulta, para enjuiciar, sI existen elementos, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox y Calderón, si queremos eso. Yo soy partidario de condenar al régimen, me importa más que se desnude lo que fue el régimen neoliberal, la política de pillaje, saqueo, engaño”, respondió.

Lo anterior con la intención de que en un futuro, al término de su administración, no se repita.

Finalmente, el presidente reiteró que defenderá que México no se quede anclado en el pasado, así como que tendrá el compromiso de que exista cero corrupción y cero impunidad.