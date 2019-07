Sentencian a ex secretario técnico de Turismo con 13 años de cárcel

Culiacán, Sinaloa.- La jueza Sara Bruna Quiñónez dictó sentencia de trece años con seis meses de prisión para Luis Ángel P., exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo del Estado.

El acusado tendrá que pagar una multa de 54 mil 780 pesos y la reparación de daños por la cantidad de 8 millones 691 mil 698 pesos por desempeño irregular en la función pública; asimismo, fue imposibilitado para desempeñar cualquier cargo público por 27 años.

Testigos

Durante el desahogo de la audiencia se presentaron dos como testigos, Luis Ángel Leal y Miguel Ángel Cota, mismos que llegaron al Centro de Justicia Penal y Oral, en compañía del acusado.

Durante su participación, ambos dijeron conocer desde hace más de 35 años al implicado; sin embargo, entre los cuestionamientos por parte de la Fiscalía, estos quedaron a deber, ya que uno de ellos comentó que, pese a ser amigo de toda la vida de Lapo, jamás había visitado su casa ni tampoco conoce en qué escuela estudio ni mucho menos la licenciatura que estudió el implicado; no obstante, afirmaron que era un hombre honesto que se dedicaba a labores de campo y a pasar tiempo con su familia.

Desarrollo

La parte acusadora argumentó que el implicado cometió 41 pagos ilegales; es decir, 41 acciones delictivas, llevados a cabo en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2016, los cuales llevó a cabo aprovechándose del estatus de su cargo, falsificando firmas y documentos y utilizando una manera estratégica y los mecanismos necesarios para llevarlos a cabo de una forma ilícita.

“Facilitó que tenía en su condición para autorizar y quedó demostrado que fue realizado de una manera legítima; sin embargo, no lo hizo eso, denota su culpabilidad”, expresó un agente del Ministerio Público.

Solicitaron la pena máxima, la cual se establece de nueve años, sumados al agravante de los delitos, pero se le sumaron otros cuatro porque realizó la acción ilegal de forma repetitiva y continuada, lo que suman en total trece años y seis meses de cárcel.

La FGE solicitó medida cautelar preventiva inmediata puesto que se trata de un delito continuado, argumentando que el acusado podría huir y no se presente a la próxima audiencia, pero la jueza no lo consideró necesario, ya que su delito no contempla la prisión preventiva, además de que su comportamiento ha sido de cooperación al acudir a todas las audiencias.

Al término de la audiencia, que tuvo una duración de dos horas y media, la defensa legal informó que apelarán la sentencia para demostrar la no culpabilidad de Pineda.

“Vamos a aguantar los tiempos que nos marca el código, y dentro del término se presentará la apelación”, finalizó.