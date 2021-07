Será Jorge Hank Rhon incluido en registro nacional de personas violentadoras

Baja California.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que el excandidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, cometió actos de violencia politica de género por haber hecho uso de estereotipos discriminatorios sobre las mujeres.

Por lo anterior, el ex priista será incluido en el registro nacional de personas violentadoras, además de que tendrá que ofrecer disculpas públicas y tomar un curso de género.

El Tribunal Electoral de Baja California había determinado que Hank Rhon incurrió en violencia politica en razón de género, no obstante, el ex candidato impugnó tal resolución, argumentando que no había incurrido en tal práctica y que lo mencionado por él estaba basado en su libertad de expresión.

La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó el proyecto elaborado por la magistrada Janine Otálara, confirmando que el petista había cometido dicha falta, por lo que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al órgano electoral de Baja California que incluyan al actor político en los Registros Nacional y Estatal de personas amonestadas por Violencia Politica de Género, al menos por seis meses.

El pasado 26 de enero, integrantes del Observatorio Electoral Ciudadano de dicha entidad denunciaron a Jorge Hank Rhon y al PES, tras que el ex aspirante dijera que "yo amo a la mujer y la respeto muchísimo, pero creo que ahora, como que les ha bajado la inteligencia. Antes eran más abusadas, órale, agarraban al que las mantenía y échale a chambear y yo aquí. Y ahora no, ya quieren chambear ellas y ahora resulta que son mejores que los hombres en casi todos los trabajos, no".

Ante estos dichos, el proyecto de la magistrada sostuvo que Hank Rhon "circunscribe la inteligencia de las mujeres a una personas que las mantenga", a su vez que señala que el que una mujer quiera trabajar la hace "menos abusada" que en tiempos pasados.

La autoridad electoral expuso que, aunado a ello, la gravedad de la falta aumentaba al tomar en cuenta que lo mencionado se dijo durante un evento público en el que se usaron recursos públicos.

Otálara puntualizó que lo expresado por el petista generan la percepción de que las féminas "no son aptas para el servicio público".

De forma unánime, los magistrados del TEPJF confirmaron las sanciones determinadas en la resolución local, lo cual implica que el ex candidato tendrá que ofrecer una disculpa pública, donde asistan al menos cinco medios de comunicación. Además deberá tomar un curso en materia de igualdad, perspectiva de género y sensibilización, así como no hacer uso del lenguaje sexista contra las mujeres que participen en la vida politica y pública.

Cabe mencionar que solamente se realizó un ajuste a la sentencia del Tribunal Electoral de Baja California referente al fundamente jurídico por el que se había amonestado a Hank, pues se consideró que debió habérsele juzgado con el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la fracción IX.

Dicho artículo determina que constituye Violencia Politica de Genero "difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos".