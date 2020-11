Será mujer quien sustituya a Rosa Icela Rodríguez en Coordinación General de Puertos y Marina Mercante: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este jueves que será una mujer quien sustituya a la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, al frente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

Desde La Mañanera de este 12 de noviembre, AMLO informó que ya se está llevando el cabo el proceso para determinar quien será la nueva coordinadora de puertos luego de que Rosa Icela Rodríguez fuera nombrada nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en sustitución de Alfonso Durazo, quien renunció para competir por la gubernatura de Sonora como candidato de Morena.

Me informan que la directora de puertos que va a sustituir a Rosa Icela Rodríguez (...), va a ser mujer, eso es lo que me han dicho, todavía no la conozco", indicó.