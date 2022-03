"¿Será que algún día reconocerá sus demandas?"; Loret de Mola critica a AMLO por dichos sobre el 8M

Ciudad de México.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la marcha para exigir justicia por mujeres y grupos feministas en el marco Día Internacional de la Mujer celebrado el pasado 8 de marzo.

En una publicación de Twitter, Loret de Mola respondió a la falta de empatía de AMLO quien ha hecho caso omiso a las demandas de diferentes grupos de la población. Uno de ellos las mujeres que el pasado 8 de marzo salieron a marchar de forma pacífica pese a que AMLO dijo que habría actos vandálicos.

"Las mujeres no se abandonaron amedrentar por AMLO y su discurso de miedo, salieron a la calle un año más. ¿será que el presidente algún día reconocerá sus demandas?", escribió el periodista junto a un extractó de capítulo 75 de Latinus.

Tuit de Carlos Loret de Mola

En el episodio Carlos Loret de Mola enumero algunas a AMLO algunas de las situaciones por las que, se quejan las mujeres, entre las cuales destacó, los 10 feminicidios registrados cada día en el país, el que se haya defendido a Félix Salgado Macedonio y Pedro Salmerón, señalados de abuso y acoso sexual.

En este, el periodista señaló que AMLO se ha dedicado a descalificar las acusaciones y exigencias a problemáticas que hay en el país. Como ejemplo recordó que el mandatario morenista dijo que la marcha del 8M había sido motivada por grupos conservadores que buscaban dañar a la administración actual.

Leer más: Gobernadores de Morena solo aplauden la idiotez: Víctor Trujillo "Brozo"

"Hablo de sopletes, de marros, de protestas violentas, pero las mujeres no se dejaron amedrentar por esta narrativa del miedo del presidente y decenas de miles de mujeres salieron a las calles de forma pacífica, porque no son títeres de los conservadores, porque no son terroristas, porque no son mercenarias. Son ciudadanas inconformes", respondió en torno a los señalamientos de AMLO.