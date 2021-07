¡Serán públicos! AMLO ordena transparentar archivos de espionaje del gobierno

Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer que el Gobierno de México pagó espionaje durante el sexenio pasado, a través del programa Pegasus, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ordenó que todos los archivos que se tienen en sobre espionaje serán transparentados durante su administración.

AMLO reconoció que desde hace 40 años, él ha sido espiado por las autoridades a través de diferentes medios, por lo que una vez que llegó a la Presidencia, eliminó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo que se encargaba de realizar el espionaje desde le gobierno.

“Di instrucciones que se transparente todo el archivo, y que haya acceso a todos los archivos, no hay nada que no se pueda consultar, cuando llegamos había una sección especial en el Archivo General de la Nación, incluso cuidada por elementos del Cisen, y desapareció y se abrieron en esos archivos”, mencionó el mandatario morenista.

Leer más: Así puedes obtener una pensión de hasta 7,000 pesos mensuales, según Consar

Andrés Manuel aseguró que todos los archivos deben publicarse sin ser testados y revisando, de más de que no se debían censurar nombres de los involucrados para crear una total transparencia en el caso.

Incluso documentos del año 1968 serán públicos, donde se trató la matanza de Tlatelolco hasta la fecha.

Así se crearía una hemeroteca que contenga todos los archivos de espionaje que se ha realizado desde a gobierno de México en las pasadas administraciones.

El presidente López Obrador anticipó que ya dio la orden, sin embargo anticipó que habrá quienes se opongan y pidan que no se dé a conocer los nombres o se censuren documentos.

“Ya di la instrucción pero quiero saber qué tanto porque luego empiezan los funcionarios, algunos abogados a decir no se puede, hay que reservan ciertas cosas, o los expedientes hay que testarlos, borrar nombres, yo no soy partidario de eso, yo pienso archivo político si tiene que ver con oposición, por persecución, con actos de violación de derechos humanos por parte del Estado tienen que transparentarse por completo”, sentenció.

Espionaje de 40 años

AMLO aseguró que desde hace 40 años el gobierno lo ha espiado, y no sólo a él, sino a su círculo cercano, tal como demostró la reciente investigación sobre la lista de cerca de 50 personas allegadas al presidente que fueron espiadas.

El mandatario indico que era de su conocimiento que fue espiado anteriores mente, sin embargo aseguró que desconocía que también se espiara a su familia y colaboradores, pues hasta su cardiólogo apareció en la lista de los implicados.

Leer más: Es normal que Mariana Rodríguez haya apoyado a su esposo: AMLO por multa del INE a Samuel García

“Reciente no me entregaron nada, y tampoco quise saber, esa es la verdad me imagino de que nos siguieron siempre, nos espiaron siempre, en la casa, por los teléfonos a toda la familia, a todo el círculo cercano pues es una práctica de gobiernos autoritarios, nosotros padecimos eso, por eso desapareció el Cisen”.