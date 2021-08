Sergio Sarmiento revela la estafa del abasto de medicamentos y el silencio de los doctores

México.- El periodista Sergio Sarmiento, reveló en un artículo de opinión que los médicos en México tienen la instrucción por parte de las autoridades de no recetar medicamentos de los que se tiene registro de desabastecimiento en México.

En su columna titulada, “Tragedia gratuita”, Sergio Sarmiento reveló que el Gobierno Federal ha dado orden al sector salud en México para evitar prescribir medicamentos con los que no se cuenta en los hospitales, creando una afectación a los pacientes.

“El gobierno federal ha tomado incluso la decisión de ordenar a los médicos que no emitan recetas de medicinas no disponibles en instituciones públicas para que los familiares no puedan salir a comprarlas en otros lugares. Esto condena cruelmente a los pacientes”, escribió Sarmiento en su columna publicada este 13 de agosto en Reforma.

Sergio Sarmiento destacó en su artículo algunas de las medidas que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo previo a su llegada a la administración, como reformar el sistema de salud, teniendo un nivel al de países como Canadá y Dinamarca.

Sin embargo esto quedó lejos de ser una realidad, pues México vive uno de los peores desabastecimientos de medicamentos en la actualidad, donde los pacientes e cáncer, especialmente los niños, han sido los más afectados.

Asimismo el periodista recordó que AMLO prometió medicamentos gratuitos, a pesar de que ni en países como Canadá y Dinamarca, los fármacos con completamente gratis.

Por otra parte también trajo a colación la eliminación del Seguro Popular por un improvisado Insabi, el cual no ofrece atención medica te tercer nivel como intervenciones quirúrgicas.

Lilly Téllez respalda a Sarmiento

El artículo de Sergio Sarmiento fue retomado por la senadora del PAN, Lilly Téllez quien lo compartió en su cuenta de Twitter.

Lilly Téllez se ha caracterizado por ser una de las principales opositoras del actual gobierno, sobre todo del sistema de salud y lo que se ha hecho con el control de la pandemia de Covid-19.

La senadora sonorense ha mantenido diferentes críticas sobre la administración de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y responsable del manejo de la pandemia que ya suma más de 245 mil fallecimientos en todo el país.