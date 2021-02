Sergio Torres: Hay tiro entre Quirino Ordaz y Mario Zamora por candidaturas en el PRI

Culiacán, Sinaloa.- Una guerra de juniors”, se presenta en el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa y en estos momentos hay un “tiro” entre el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el abanderado a la gubernatura por la coalición PRI, PAN y PRD, Mario Zamora Gastélum, afirmó el precandidato a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, quien sostuvo que el tricolor presenta puro “político reciclado” y “refritos”.

Al participar como invitado a una reunión, el ex alcalde de Culicán aseguró que de nuevo “chamaquearon” a Quirino Ordaz Coppel que no lo dejan ni siquiera poner a sus hombres cercanos en las candidaturas a diputados plurinominales, y manifestó que como están ocurriendo las cosas no podrá ni siquiera designar a un “regidor suplente”.

En cuanto a los virtuales candidatos a alcaldes y diputados, manifestó que es “la misma cazuela con el mismo aceite y es un refrito”, que son las mismas caras de siempre, que son producto de los intereses de grupos en el estado.

Aseguró que a los priistas no se les está dando oportunidad y en particular, a las nuevas generaciones con “mucho repetidor”, y “como lo dice Julio César Chávez hay tiro entre Quirino y Mario Zamora…Quirino está tan convencido que va a perder con su partido la elección y su alianza tóxica y perversa, que está esperanzado a meter a algunas pluris a diputados locales para su gente”.

En cuanto al mandatario estatal, lo acusó de promover de manera irresponsable los eventos de béisbol como la Serie del Caribe, que se dice en todos “que evidente que el gobernador Quirino está más preocupado por sus negocios que por la salud y la vida de los sinaloenses, hay voces que exigen a las cuales me sumo a tomar con seriedad la pandemia… y el gobernador no está haciendo su parte”.

Sergio Torres Félix se refirió a Morena y dijo que en avecina una tormenta “política”, por el reparto de candidaturas que hará más profunda la división interna entre sus grupos, que se suma a los malos gobierno de sus alcaldes de Ahome, Culiacán, Mazatlán y Guasave, aunado a las “picaradas” que presuntamente están cometiendo en estas administraciones municipales y que la opacidad los ha llevado a pleitos con sus propios síndicos procuradores.

Destacó que le han dado a conocer supuestos actos de corrupción de los municipios gobernador por los alcaldes emanados del partido guinda, y que se está corroborando la información.

“Los morenistas han defraudado a quienes les dieron su apoyo y sus legisladores no han dado los resultados que esperaba y no han defendido a la gente, ni a nivel federal y local”, expresó el ex edil y les preguntó “¿Con qué cara Morena pedirá apoyo si se han perdido empleos, no hay crecimiento económico, cerraron las guarderías, los homicidios van a la alza, los secuestros, la extorsión, no hay inversión pública y privada y no hay buenos resultados en los asuntos centrales”.

Veda electoral

Aclaró que va seguir trabajando, previo respeto de la ley electoral y expresó que “estoy en la legalidad, yo sé lo que sí está permitido, por eso ando desveladon por estudiar”.