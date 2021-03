Sergio Torres: Un pleito entre familias políticas se da en Sinaloa, entre Morena y el PRI

Sinaloa.- Un pleito de familias políticas por las presidencias municipales se registra en Sinaloa entre Morena y el PRI, y ahora se enfrentan a un hartazgo y decepción de los electores hacia el gobierno municipal y los principales, que se espera un voto de castigo hacia los candidatos del partido guinda, afirmó el candidato a la gubernatura del estado, Sergio Torres Félix, quien convocó al abanderados de los otros partidos políticos actuar con seriedad y que las campañas a iniciar el 4 de abril no se conviertan en foco de infección de contagios de Covid-19.

En este sentido, Sergio Torres dijo que “en Las Mañaneras van muy rápido las vacunas, pero muy despacio en los hechos, los riesgos persisten y siguen, porque siguen muriendo la gente”.

A este escenario, se suma Rubén Rocha Moya, candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se ve cansado y confiado en convertirse en gobernador y Mario Zamora, que se desfonda junto con su alianza entre el PRI, PAN y PRD, que en forma definitiva “no prende”.

Lamentó que otros candidatos no recorren el estado, que de acuerdo a él, “están cansados o se quedan dormidos o por otro lado tienen que ir al futbol o comprarse ropa, quieren suplir el contacto con la gente a través de eventos que ponen en riesgo la salud de la gente”.

Los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) son políticos con experiencia, con un gran compromiso social y de caras nuevas, pero con una gran presencia con las personas.

En Culiacán, se va a dar una de las grandes sorpresas en el proceso electoral con la candidata de MC, Elizabeth Montoya, quien es una gran madre, esposa y profesionista, hija de Fito Montoya, fundador del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, que gracias a él, miles de trabajadores tienen estabilidad laboral y económica, mencionó.

Sergio Torres señaló que Montoya trabajó por más de 30 años en todas las áreas del Ayuntamiento, además de que conoce todas las colonias y sindicaturas, tiene una amplia base social, a lo que se suma el trabajo realizado como regidora del Ayuntamiento de Culiacán y ex directora del DIF, que la lleva a tener el diagnóstico y el pulso de este municipio, que lleva a tener una propuesta de una mujer con experiencia, talento y trabajo.

En Mazatlán, se tiene como abanderado a Martín Heredia, que es una opción seria, rentable electoralmente y es un empresario reconocido, además ocupó los cargos de ex presidente municipal de Cosalá, ex diputado federal, secretario de la Comisión de Cuenta Pública y ex vice presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y candidato a la gubernatura de Sinaloa por el PAN en 2018.

Para Movimiento Ciudadano, Mazatlán tendrá una propuesta que hace la diferencia ante los candidatos poco serios como lo son Fernando Pucheta y Luis Guillermo Químico Benítez, ante un electorado que sabe votar por opciones nuevas en la política.

En Los Mochis se tiene a Miguel “Líder” Camacho con una importante base social en Ahome, y se ha quedado muy cerca en lograr el triunfo en la presidencia municipal.

En particular, consideró que “se van a enfrentar por Morena y PRI dos candidatos de la misma familia política, Gerardo Vargas Landeros y Marco Osuna Moreno, son dos hermanos que se reencuentran de frente en una campaña política, ellos dos representan lo que la gente no quiere”.

Sergio Torres preguntó que opinan los 27 aspirantes a la candidatura de Ahome que se quedaron en el camino por la llegada de Vargas Landeros a Morena, y contestó que “no creo que puedan dormir tranquilos”.

En estos tres escenarios, consideró que las tres ciudades más importantes con el mayor número de electores, que son las tres cuartas partes de los ciudadanos, verán esa lucha política, entre los morenistas y priistas, que espera favorecer a Movimiento Ciudadano, sentenció.