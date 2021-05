Sergio Torres a favor de la planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, se pronunció a favor de la planta de fertilizantes de Topolobampo, en el municipio de Ahome.

En conferencia de prensa, Sergio Torres Félix afirmó que Sinaloa no puede darse el lujo de perder una inversión de 5000 millones de dólares.

"Yo estoy a favor de la construcción de la planta de fertilizante de topolobampo. Yo estoy a favor, porque no podemos dejar ir una posible inversión de 5 mil millones de dólares. Si quisiera ganarme el aplauso te diría que no, pero yo no soy de esos, yo digo lo que pienso y lo que analizo. Se trata de la inversión más grande en América Latina y eso debemos de aprovecharlo en Sinaloa".

El candidato de Movimiento Ciudadano afirmó que a Sinaloa ocupa que lleguen esas empresas para que se aliente la llegada de más inversion y se generan los empleos con buenos sueldos que tanto se requieren.

"Yo cuando fui secretario de pesca fui con la gente de esa empresa, vimos convenios, vimos compromisos, platicamos con gente del sector pesquero que están a favor y otras están en contra, pero lo que yo también observé es que esa empresa tiene todos permisos de la Semarnat, de la Profepa y esa empresa Se compromete a generar empleos con buenos sueldos en beneficio de la gente de ahí mismo, de los pescadores".

Esa obra le dara oportunidad a hijos de los pescadores y ahí va a tener empleo mucha gente, aparte hay el compromiso de que esta misma empresa va a hacer muchas obras en las comunidades pesqueras, consideró Torres Félix.

Indicó que la planta está bien y por eso está ganando los amparos.

Calificó como irresponsable que el presidente entre Andrés Manuel López Obrador haya dicho que se iba a hacer una consulta, pero no dijo cuándo.

Sergio Torres se mostró a favor de alentar la inversión porque eso es lo que necesita Sinaloa para seguir avanzando.