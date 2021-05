Sergio Torres asegura que gobernará con la gente y para la gente para impulsar la economía

Culiacán, Sinaloa.- Como secretario de pesca trabajó, sudó la camiseta expuso Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, recorrió todos los campos pesqueros e hizo equipo con los hombres del mar, les resolvió problemas.

Los pescadores saben que dio resultados, lucharon juntos y alzaron la voz, tomaron CONAPESCA para bajar recursos. “Nosotros no nadamos de muertito, corremos riesgos y no nos achicopalamos, no me gustan las injusticias”, resaltó.

Al llegar la gubernatura también apoyará a todos los sectores, va ayudar a la gente como nunca en la historia.

Va a recuperar los presupuestos que les quitaron a los pescadores, ganaderos va a abrir la guardería, será un gobernador empático solidario para que resuelvan problemas. Refrendó su compromiso de vender los aviones y la casa de gobierno.

Va apoyar a todos aquellos que con esfuerzo abrieron un negocio y lo tuvieron que cerrar. Será un gobierno de la gente y para la gente sin compromisos con ningún grupo.