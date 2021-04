Sergio Torres, de intendente del Ayuntamiento de Culiacán a buscar ser gobernador de Sinaloa

Sinaloa.- Sergio “El Soñador” Torres Félix iniciará este domingo una nueva aventura en su vida, en la que hasta el momento no ha perdido una elección en la que haya participado: Nada mal para alguien que empezó su carrera política barriendo a los 16 años de edad los pisos del Ayuntamiento de Culiacán.

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) va por uno más de sus sueños, el de ser Gobernador del Estado de Sinaloa, en una batalla electoral que en el papel y en las encuestas, lo ubica como el rival más débil.

Los datos, cifras y estadísticas no le espantan, pues sabe quién es y hacia dónde va, dice, tras recordar cómo su historia de vida lo llena de orgullo y es inspiración de millones de chicos sinaloenses.

Sergio Torres todavía recuerda como un día de 1983 acudió a una cita con el director de recursos humanos del Ayuntamiento y le ofrecieron un trabajo como intendente, barrendero pues, con el que podría ayudar a sus padres y al mismo tiempo, seguir estudiando en la Preparatoria Central Hermanos Flores Magón de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Regresé feliz a casa y mis padres me dijeron felicidades hijo, eso te ayudará para que estudies una carrera, me dijo mi papá Pedro Torres y mi mamá Concepción (Conchita) Félix”, declara el candidato a Gobernador por el Movimiento Naranja.

Dos años después ocurrió el momento más triste de su vida cuando a los 19 años cumplidos, su padre murió a su lado consecuencia de un cáncer en el cerebro y a él le tocó salir a darle la noticia a su familia.

“A mí me tocó avisar ahí en la casa que papá había fallecido, sentí mucha tristeza, pero a la vez fortaleza para luchar por mis metas en recuerdo a él.

“Pero recuerdo los bellos momentos. Cuando lo veía llegar con mandado y decía de perdida frijolitos comerán, pero hambre no pasarán. Estudia, échale ganas y sé perseverante y así saldrás adelante, no como yo que no pude estudiar”, recuerda.

Y sí, los consejos de su padre surtieron efecto y mientras barría y trapeaba los pisos del edificio del ayuntamiento los días, meses y años pasaron, hasta convertirse en regidor de ese edificio en el 2004.

No sólo eso, la historia inspiracional de Sergio Torres Félix continuó logrando ser Diputado Local, Secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Diputado Federal, hasta llegar a ser el Alcalde y ocupar el máximo puesto del lugar que comenzó limpiando 21 años antes.

Luego también fue secretario de estado y fue nombrado por el actual gobernador Quirino Ordaz como secretario de Pesca y Agricultura del Estado, puesto que desempeñó hasta el año pasado, cuando rompió con el ejecutivo por considerar que puede competir a un alto nivel para ser Gobernador.

“Las encuestas no me interesan. Siempre que he participado dicen lo mismo, que soy el último lugar y que no lo conseguiré y mira hasta dónde hemos llegado? Este movimiento está creciendo de manera muy rápida y muy fuerte.

“Mañana (hoy) inicia la carrera por la gubernatura y si Dios quiere, porque Él es que el manda y quita y pone reyes, de Él son los tiempos y es quien permite que las cosas sucedan, si es su voluntad, volveremos a platicar el 7 de junio”, garantiza Sergio Torres Félix.