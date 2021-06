Sergio Torres exige a las autoridades de Sinaloa garantizar unas elecciones limpias

Sinaloa.- El candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix reiteró su llamado a los tres órdenes de gobierno para garantizar una jornada electoral transparente y segura, y señaló en forma directa al delegado federal, Jaime Montes, a evitar presiones a beneficiarios de programas y apoyos federales.

Estos programas y apoyos son un derecho ciudadano, un derecho constitucional, señaló Sergio Torres, y debe ser la autoridad la primera obligada a respetar, y hacer respetar, la dignidad y libertad de la gente, en forma especial en la jornada electoral.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ratificó su confianza en las y los ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla en la jornada electoral del próximo domingo, que espera realicen su labor con responsabilidad y honestidad.

Leer más: Candidatos en Sinaloa invitan a votar confiados en la ciudadanía

"A la gente no la convencen con encuestas "cargadas", lo que si saben y les importa es lo caro que tienen que pagar el gas, la energía eléctrica, la gasolina, así como la falta de empleo para ellos, sus hijos e hijas; que no hay medicamentos en los hospitales, las muertes por la pandemia y la inseguridad, y de forma muy especial: la falta de solidaridad de los gobiernos federal, estatal y municipal, eso, es lo que en verdad inclinará la decisión del voto, que seguro estoy, no será ni para el Pri, ni para Morena", concluyó Sergio Torres.

Confío en que la gente votará este 6 de junio a conciencia, que no se dejará presionar, pensando en ellos y sus familias, en un mejor futuro para Sinaloa, y lo hará por las cuatro águilas de las boletas electorales, por Movimiento Ciudadano", aseguró Sergio Torres, candidato de MC al gobierno estatal.

Leer más: Sergio Torres Félix busca votos, no declinaciones en Sinaloa

MC, dijo, representa el único proyecto en la contienda que hace alianza con la gente, mientras que otros lo hicieron entre partidos y para proteger intereses políticos y económicos de grupos.

Dijo que espera que la gente vote parejo por candidatos y candidatas de la ola naranja: al gobierno del estado, presidencias municipales, diputaciones federales y locales.