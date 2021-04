Sergio Torres promete que el 50 por ciento de su gabinete en Sinaloa serán mujeres

Los Mochis, Sinaloa.- Al menos al 50 por ciento de las secretarías del gobierno estatal de Sinaloa serán lideradas por mujeres, prometió Sergio Torres Félix.

Durante su visita por la ciudad de Los Mochis el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano dijo que es necesario darle espacio a las féminas y así abonar a la equidad de género por la que tanto se lucha.

“Las mujeres van hacer prioridad como cuando yo fui presidente y uno de los puntos es que más del 50 por ciento de las secretarías del gobierno estatal serán lideradas por mujeres, es de los compromisos”, aseguró Sergio Torres Félix.

Asimismo, dijo que otro de los acuerdos que ha hecho durante su periodo de campaña es buscar disminuir el índice de violencia en contra de las mujeres tomando en cuenta que durante los últimos años, Sinaloa ha sido de los estados con un alto número de feminicidios.

“Se firmó y se aceptó la Ley de Género nada más para la foto pero no hay ninguna acción de gobierno, no hay nada, quitaron los presupuestos y es que no podemos estar esperando al gobierno Federal porque ya sabemos que es puro concentrar recursos para llevar acabo los programas con un fin electoral, tenemos que pensar en qué vamos a hacer porque no podemos estar echándole la culpa. Sinaloa es de los estados en donde hay más feminicidios y Culiacán es el tercer municipio en donde más mujeres matan”.

En ese sentido, el abanderado de Movimiento Ciudadano comentó que de llegar al mando del estado reestructurará el Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres) pues aseguró que esta área debe ser independiente y con un único fin, trabajar para más mujeres.

“Ocupamos modificar o restructurar el Instituto Sinaloense de la Mujer para que deje de estar al servicio del gobernador y de un partido político, que realmente represente y defienda las causas de las mujeres eso es lo que ocupamos, que los que andamos en política nos animemos aunque tengamos golpes políticos como se dice, aunque tengamos desgaste pero si la decisión que estamos tomando es para el bien de la gente hay que tomarla”.