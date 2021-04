Sergio Torres se reúne con trabajadores de la construcción en Sinaloa

Sinaloa.- Sergio Torres realizó una jornada de campaña muy especial, visitar a los trabajadores de la construcción, lo mismo albañiles, pintores, plomeros y ayudantes, quienes coincidieron en su reclamo: no les alcanza su sueldo por los aumentos a la energía eléctrica, gas, gasolina y productos de la canasta básica.

Dijeron los trabajadores de la construcción al candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sinaloa, que el gobierno federal no ha tenido consideración alguna con la gente trabajadora, regala dinero a quienes no trabajan ni estudian, pero no hace nada por detener aumentos o de crear más empleos.

Sergio Torres lo mismo subió a los techos en construcción para platicar con los albañiles, que en los andamios, y hasta fue invitado a "echarse un taco" con este grupo de trabajadores que sufren a un tiempo los aumentos de bienes y servicios que la falta de empleo y oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias.

Sergio Torres pidió el apoyo para ser gobernador de Sinaloa, para alzar la voz por quienes menos tienen, para trabajar por la igualdad de oportunidades para todos, abrir fuentes de trabajo para todos, no solo para el grupo de amistades y familiares del gobernante en turno.