Sergio Torres tiene todas las cualidades para ganar Sinaloa, asegura Ivonne Ortega

Sinaloa. La exgobernadora de Yucatán y actual Coordinadora Nacional para el Empoderamiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, acompañó este martes a Sergio Torres Félix, candidato a gobernador de Sinaloa por el partido Movimiento Ciudadano (MC), durante un diálogo con militantes y candidatos a alcaldes y diputados.

Ortega destacó que Torres Félix es una persona honesta con muy buena experiencia en la política, que tiene la sensibilidad para atender y escuchar a la gente y reune todas las cualidades para ganar la gubernatura de Sinaloa.

El evento se celebró en el teatro al aire libre ubicado en el parque Las Riberas, justo detrás de una conocida plaza comercial, donde simpatizantes de MC le expresaron su apoyo a los candidatos para esta campaña que apenas arrancó el pasado domingo.

“Me da mucho gusto estar aquí, porque conversar con Sergio Torres, caminar con él, fuimos caminando por el centro, y escuchar lo que la gente le decía, me llevó a pensar un poco de mi carrera política, que sucedió por accidente, pero ya llevo 22 años en esto; a los candidatos y las candidatas de Sinaloa, quiero decirles que sí se puede, vamos por la victoria el próximo 6 de junio”, expresó Ivonne Ortega.

La también ex senadora y diputada, quien militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mencionó que: “Ahora se van a encargar de estarnos diciendo que 'no se puede', 'no levantan las encuestas', 'Movimiento Ciudadano es un partido pequeño', en la elección sacó no se cuantos votos, pero en la elección pasada no estaba este equipo”.

Agregó que: “En la elección no teniamos a Sergio como candidato a gobernador, ya quisiera cualquier partido tener a un candidato a gobernador como Sergio Torres y con la historia que él tiene”.

Por su parte Sergio Torres agradeció la presencia de Ivonne Ortega y que espera que venga más seguido a Sinaloa, porque lo motiva en esta contienda electoral.

“No me gusta traer a la gente con rodeos. Me gusta decir las cosas de frente, soy una persona echada para adelante. La gente de sinaloa es buena, de palabra y no le vamos a fallar.

Agradezco esta oportunidad que me da Movimiento Ciudadano para buscar la gubernatura”, dijo Torres Félix.