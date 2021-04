Sergio Torres visita Escuinapa y se compromete en brindar apoyos que garanticen empleo

Sinaloa.- Durante su visita al municipio de Escuinapa, el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix se comprometió con los escuinapenses, ha realizar acciones de gobierno que les brinden mejores servicios públicos, ya que en este municipio sureño es lo que más reclaman sus ciudadanos.

Hugo Enrique Moreno Guzmán, candidato a la alcaldía y Verónica Dueñas, candidata a diputada local por el distrito 24 acompañaron a Torres Félix en su recorrido que inició en la zona del hospital y recorrido las principales calles de la ciudad, hasta llegar a la plazuela Ramón Corona en donde ofrecieron un mensaje a los escuinapenses.

“Veo que en Escuinapa, como en Sinaloa la gente quiere un cambio, la gente no se siente identificada con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal porque son gobiernos insensibles, que tienen olvidada a la población con servicios deficientes. Por eso Movimiento Ciudadano está creciendo en todo Sinaloa y estamos muy contentos, porque no tenemos dudas que vamos a ganar el próximo 6 de julio”, expresó Torres Félix.

Dijo que trabajarán fuertemente en temas fundamentales como lo es la pandemia, la pérdida de empleos y el tema de la inseguridad.

Comentó que un gran reclamo de los sinaloenses ha sido los recortes presupuestales que mantienen paralizados las actividades primarias que sostienen la economía de Sinaloa.

“Vamos a luchar para recuperar los más de 5 mil millones de pesos que le quitó el gobierno federal al sector primario, ya que ha afectado fuertemente a los pescadores, ganaderos y productores en Sinaloa”, señaló.

Torres Félix dijo que van a dignificar a los cuerpos de policías, porque en muchos de los municipios les han quitado las prestaciones y las becas de sus hijos

Dijo que implementarán un programa para apoyar más de 10 mil negocios pequeños que han cerrado con el tema de la pandemia.

“La gente está dolida con el Gobierno Federal porque les quitaron 22 de los 23 programas al sector pesqueros, cancelaron los programas que hacían redituable al campo, la gente está inconforme porque no bajó la gasolina, la luz y la canasta básica está por los cielos en tiempos de pandemia, por eso la gente desea un cambio y sabemos que contaremos con el voto ciudadano que llevará al triunfo al Yiyo Moreno a la presidencia municipal, a Vero Dueñas en la diputación local y en la federal nuestra amiga Paulina y para la gubernatura Sergio Torres”, expresó el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura.

Añadió que algo que les está beneficiando mucho a los candidatos de Movimiento Ciudadano son las alianzas perversas de PRI, PAN y PRD que solo busca defender los intereses de sus grupos y por el otro lado la alianza PAS-Morena que la ven como maquiavélica y convenenciera que lo único que buscan es seguir depredando a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Como gobernador no voy a permitir que la UAS siga siendo depredada, porque yo me forme en esta universidad, por lo que vamos a luchar para regresarle a la UAS su dignidad, que vuelva a ser un espacio libre y democrático, un espacio donde se discutan ideas y proyectos, y en su momento vamos analizar las iniciativas en el Congreso del Estado que tiene que ver con la Ley Orgánica y sean los estudiantes y los maestros que decidan los destinos de la universidad, porque no es propiedad de Cuen, ni de las autoridades universitarias”, concluyó.