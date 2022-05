Sería aprovecharse de la desgracia: AMLO rechaza hablar del control de armas en Estados Unidos tras tiroteo en Texas

México.- AMLO rechazó hablar sobre la necesidad de establecer un control sobre la venta de armas en Estados Unidos, pues aseguró que sería aprovechar la desgracia y que lo mejor sería hacerlo después.

En la conferencia Mañanera del 25 de mayo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador lamentó el tiroteo en Uvalde, Texas, que se registró un día antes, dentro de una escuela primaria, el cual dejó 19 niños, una maestra y una mujer de la tercera edad, muertos.

“No quiero tratar ahora ese tema, porque pues está todavía el duelo y no se trata de hablar del origen, las causas, además si es algo que tiene que ver con nosotros, porque hemos estado planteando las cosas y sería aprovecharnos de una desgracia, mejor no, mejor vamos a esperarnos un tiempo y solo enviar un abrazo fuerte a los familiares”, declaró AMLO.

Pues durante la Mañanera, el presidente de México fue cuestionado acerca de la incontrolada distribución y venta de armas que existe en Estados Unidos, lo cual ha sido tema de denuncia pública, propuesta y conversación en sus conferencias.

A esto se suma que el Gobierno de México está efectuando una demanda contra 11 empresas fabricantes y vendedoras de armas ubicadas en Estados Unidos, a las cuales las acusa de causar la violencia y muerte que se registra en el territorio mexicano, la cual es causada mayoritariamente por los cárteles de droga.

Este tema ha hecho que AMLO y Marcelo Ebrard, hayan realizado fuertes declaraciones en contra del nulo control y regularización en la venta de armas que se registra en Estados Unidos.

Con la intención de no ser “aprovechado”, AMLO decidió no hablar sobre esta exigencia y solo se dedicó a lamentar lo ocurrido en el centro Robb Elementary School de Uvalde, Texas.

“Quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede, nos duele mucho que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes de las víctimas”, declaró AMLO tras el tiroteo en Texas.

El tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas.

19 niños y un profesor murieron este martes por disparos de un joven de 18 años que irrumpió en el centro Robb Elementary School de Uvalde y posteriormente el atacante fue abatido más tarde por la Policía.

Según los datos ofrecidos por las autoridades, el agresor era Salvador Ramos, que irrumpió con un arma de mano, y posiblemente con un rifle, sobre las 11.37 hora local.