Sería interesante ensayar con las mujeres en la Gubernatura

Sin prisa por las elecciones, con la convicción de servir a la ciudadanía desde el Senado de la República, Imelda Castro Castro da su postura frente algunos temas de carácter nacional y local con una posición firme a favor de tópicos controversiales, como el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo.

La legisladora federal, que no apresura las decisiones del partido, también está dispuesta a servir a este y a la ciudadanía si es requerida para contender por la gubernatura, en lo que señala como el tiempo de las mujeres.

Desde su posición personal hace un llamado para que quienes se encuentran en el poder «se pongan a nivel de Morena» y trabajen por la agenda nacional y la ciudadanía.

Elecciones y candidaturas

Como senadora de la República, Imelda Castro Castro tiene un mandato de seis años por cumplir, lo que señala es su prioridad; mas si se le hace el llamado de la ciudadanía para participar en las elecciones, lo tomará en cuenta.

En la candidatura a la gubernatura, la legisladora considera que podría participar, de darse la oportunidad: «Como politóloga que soy, también es muy importante la opinión de la gente, los sondeos, las encuestas, los focus groups; eso para mí es muy importante, entonces la decisión que pueda tomar en este aspecto va a depender mucho de lo que la gente diga; no es un tema de demagogia, es una convicción que tengo, y en función de eso vamos a tomar una decisión», menciona.

Al realizar la pregunta directa ¿usted quisiera ser gobernadora?, Castro respondió que sería interesante para Sinaloa y otros estados ensayar con las mujeres a la gubernatura, pues en 2021 hay elecciones en catorce estados: «En lo personal, siempre he buscado que los cargos públicos no sean solo un tema de género, sino que sean temas de contenidos, de programas, de proyectos, de valores y la honestidad y el compromiso, eso es lo importante para mí en la política, por eso, si todos esos temas se alinean, sí sería para mí algo muy interesante participar en la precandidatura, y ya que sea la sociedad o los militantes los que tomen esa decisión», expresa.

Balance

A un año de la elección en la que Morena arrasara a nivel nacional, la senadora sinaloense mira un movimiento social y político importante, demostrado en las pasadas elecciones en las que se ganaron dos gubernaturas, Puebla y Baja California, además municipales y diputaciones locales.

Castro Castro señala que el siguiente paso a dar dentro del movimiento es que se convierta en una institución política. «Un partido político bien estructurado, ese es el momento que vive Morena en Sinaloa y en todo el país», menciona.

En cuanto al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus primeros meses de mandato, manifiesta: «A ocho meses yo veo a un presidente de la República bien posicionado, con un nivel de aceptación alto. Recordemos que él fue apoyado por 30 millones de mexicanos, que representaron al 53 por ciento de la elección, y en este momento Andrés Manuel López Obrador tiene el respaldo de más o menos 60 por ciento de los mexicanos, entonces la aceptación no solo se ha mantenido, sino que ha crecido», destaca.

Autoevaluación

La senadora se encuentra haciendo una autocrítica que le permitirá retomar el siguiente año legislativo con nuevas prioridades, el cual inicia en septiembre: «Este año legislativo me dediqué a sostener, promover y sacar adelante la agenda legislativa de Morena, no tanto mi agenda en lo personal», acota. «Mi evaluación es positiva, creo que logré tener un lugar específico en el grupo parlamentario. Somos 59 legisladores y legisladoras más once aliados, y me parece que es positivo el balance que estoy haciendo. No he concluido, pero lo siento muy positivo. Me concentré en la Ciudad de México, vamos a cambiar un poco las cosas y vamos a estar más al pendiente de Sinaloa», añade.

Además de centrarse también en la vicecoordinación de debate y trabajar por un proyecto y no por su agenda personal y política, sino la agenda de Morena, próximamente, además del presupuesto, se verán proyectos para el estado, también habrá visitas y acercamientos de funcionarios federales con los sectores sinaloenses.

La agenda legislativa a trabajar a partir de septiembre son diez temas prioritarios, iniciando por la Ley General de Responsabilidades en materia de publicidad, de la declaración 3 de 3, revocación de mandato, consulta popular, las leyes secundarias de la reforma educativa, que incluyen una ley general de ciencia, tecnología e innovación, la desaparición de las empresas fantasma, la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y convertir en ley el hecho de que no se pueda condonar impuestos a los grandes contribuyentes.

Municipios

Después de que Guillermo Chapman, Guillermo Benítez y Jesús Estrada Ferreiro, alcaldes de Ahome, Mazatlán y Culiacán, respectivamente, fueran señalados por su mala relación con la prensa, Castro Castro hace énfasis sobre la manera que se vinculan ciertos alcaldes con los medios de comunicación y señala que deben ser respetuosos con estos y quienes ahí trabajan: «Pueden no compartir una nota, algún contenido de una nota, lo que sea, no están obligados ellos a estar de acuerdo en todo lo que los medios de comunicación dicen y hacen; pero creo que se debe respetar el trabajo de los medios de comunicación, ellos deberían de revisar ese tipo de relación que llevan con los medios; revisarla y reorientarla», enfatiza.

De acuerdo con la encuesta realizada por esta casa editorial, la ciudadanía volvería a votar por Morena para las presidencias municipales, mas no lo haría por los actuales alcaldes, a lo que la legisladora expresó que la reelección será un tema del cual se hablará mucho en 2020, y que solo aquellos representantes que hayan hecho un buen trabajo al frente de sus puestos podrán acceder: «Quien quiera estar en el servicio público, tiene que estar revisando día a día su conducta, su trabajo y los resultados».

Legislatura local

Morena —explica la senadora— es un movimiento que se nutrió de muchos afluentes y estilos de hacer política, tanto de gente que fundó Morena, que ha estado en la izquierda desde hace años, y gente de la sociedad civil, por lo cual convergen diferentes opiniones e intereses: «Sin embargo, debe de haber un debate entre ellos, el grupo parlamentario, para resolver las prioridades legislativas y sacar adelante la agenda que Sinaloa nos encargó, y ahí las diferencias deben ser políticas, ideológicas y programáticas, pero nunca con intereses; es decir, los legisladores de Morena deben sacar adelante por unidad, discutir, y cuando no están de acuerdo, sumarse de todos modos, porque la gran virtud de todo grupo parlamentario es que se discuta, se platique, haya diálogo; y, cuando gane la mayoría, apoyarla», aseveró.

Como legisladores y legisladoras federales —dijo— también observan el trabajo de la legislatura local, como en las ocasiones en que se señala se ha apoyado al PRI o al gobernador: «Me parece que si no es un acuerdo de todo Morena, ellos deberían abstenerse de votar de esa manera», expresó respecto a integrantes de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional que han votado diferente al resto del grupo.

Posturas personales

Después de que el matrimonio igualitario se discutiera en el Legislativo estatal y no se aprobara, la senadora señala este como un tema de derechos humanos y que el Congreso local ha hecho caso omiso del mandato de la Corte, además de reiterar que en un cargo público y sobre todo en temas de derechos humanos se debe representar a toda la ciudadanía, no a la familia o posición personal.

Por lo anterior, la senadora no encuentra justificación para que el matrimonio igualitario no tenga vigencia legal.

De igual manera, con la interrupción legal del embarazo, considera que el derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo no se debe distorsionar, para lo cual se tienen que generar condiciones de salud.

En cuanto a la Guardia Nacional, que señala como parte de una nueva estrategia de seguridad a nivel nacional, espera que en Sinaloa y México ayude a que la corrupción y la mala imagen que tenían algunas fuerzas policiacas, citando al presidente, al señalar que para acabar con la delincuencia e inseguridad, es necesario atacar la pobreza y desigualdad.

En tanto a la xenofobia y a los discursos como los que ha emitido Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Castro expone que durante la última sesión del Senado de la República se aprobó un posicionamiento que llegará por la vía diplomática al Congreso de los Estados Unidos, que busca precisamente reprobar los discursos de odio que están renovando el racismo y supremacismo blanco, lo cual consideró lamentable, mostrándose a favor de la búsqueda de nuevas oportunidades, el derecho a la migración y reprobando que sea desde la misma Presidencia del país vecino de donde salgan comentarios de esa índole.

En particular, el tema de la legislación del uso de la mariguana es algo que tiene en puerta el Senado, mandado por la SCJN. La legisladora encuentra necesario hablar de este tema y de la oportunidad de tratar enfermedades con la sustancia activa de la mariguana.

Perfil

Nombre: Imelda Castro Castro

Lugar: Sinaloa de Leyva

Profesión: politóloga

Trayectoria: senadora por el estado de Sinaloa. Estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración, así como la Maestría en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). A lo largo de su trayectoria ha desempeñado diversos cargos políticos y administrativos, entre los cuales destacan el de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD en Sinaloa; diputada local del 2001 al 2004 y del 2013 al 2016; directora de Agroindustria en la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa. En agosto del 2017 se afilió al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Integra diversas comisiones en la Cámara de Senadores, como la de Ciencia y Tecnología; la de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; la de Economía; la de Gobernación y la de Turismo.