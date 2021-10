Sheinbaum acusa machismo en toma de protesta de Evelyn Salgado en Guerrero

Guerrero.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arremetió contra aquellos que hace referencia a una mujer aludiendo a "la hija de, la esposa de", calificando tal conducta como "machista".

Sheinbaum Pardo acudió este día, viernes 15 de octubre, a la toma de protesta de Evelyn Salgado Pineda como gobernadora del estado de Guerrero, siendo la primer mujer que asuma la titularidad del Ejecutivo estatal en dicha entidad federativa.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum dio a conocer que estuvo presente en la rendición de protesta de parte de Salgado Pineda, aprovechando la ocasión para apuntar que "no hay nada más machista que referirse a una mujer como la hija de, la esposa de, etc", reprochando que las mujeres no pertenecen a nadie.

Sheinbaum critica machismo en toma de protesta de Evelyn Salgado/Fuente: Twitter @Claudiashein

"Asistí a la toma de protesta de @EvelynSalgadoP primera gobernadora de Guerrero. Por cierto, no hay nada más machista que referirse a una mujer como la hija de, la esposa de, etc; como si las mujeres fuéramos pertenencia de alguien. Felicidades a Evelyn por su triunfo y capacidad", escribió la mandataria capitalina en dicha red social.

La denuncia de Claudia Sheinbaum se da en el marco de los múltiples señalamientos que se han hecho durante los últimos meses sobre la candidatura de Evelyn Salgado, pues se asegura que quien va a gobernar realmente es su padre, Félix Salgado Macedonio, quien fue el primer candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, sin embargo, las autoridades electorales resolvieron quitarle su registro debido a que incumplió con los reportes de fiscalización de su campaña.

En su momento, el partido Movimiento Regeneración Nacional hizo todo lo posible para sacar adelante la candidatura del ex alcalde de Acapulco, tras que se diera a conocer las denuncias por abuso sexual que había en su contra.

No obstante, el Instituto Nacional Electoral INE), tras ser ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), decretó despojarlo de su postulación por no haber presentado su reporte de egresos e ingresos referente a su campaña.