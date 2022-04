Sheinbaum traiciona a las mujeres para obedecer a AMLO: Loret de Mola

"Hablan de lo que sea con tal de no hablar de esto. No solo es la inacción, es ni siquiera reconocer que existe. Ese es el nivel de ruindad del presidente, el absurdo de un gobierno desalmado", criticó.

Señaló que pese a las alarmantes cifras de violencia de género en México, donde suman 229 feminicidios a nivel nacional en el primer trimestre de 2022, el gobierno de López Obrador no parece mostrar un esfuerzo por cambiar la tendencia, sino que "los responsables echan mano de cualquier nimiedad para esconderse y no enfrentar el tema".

"Al día de hoy, Claudia Sheinbaum no ha dedicado un solo tuit al respecto de la marcha. Esas son las prioridades de la hija pródiga del presidente, de la mujer más relevante de Morena: le importa más la muerte de una palmera que la de cien mujeres ", escribió Loret de Mola sobre Sheinbaum .

A su regreso a la capital del país, la jefa de gobierno fue directamente a la glorieta de la Palma en el Paseo de la Reforma, ya que sería retirada debido a que murió a falta de mantenimiento. Sin embargo, Loret criticó que hasta ahora Sheinbaum no ha dedicado ninguna palabra a la marcha contra los feminicidios.

Raúl Durán Periodista

