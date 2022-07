Si AMLO fuera opositor dudaría y criticaría captura de Caro Quintero: Loret de Mola

Loret de Mola consideró que si AMLO no fuera presidente y militara en la oposición, criticaría las "contradicciones" en la detención de Caro Quintero , quien se encuentra en espera de ser extraditado a USA, aunque recientemente obtuvo un amparo para evitar su traslado.

" Cuando se volvió presidente, en 2018, cambió dramáticamente su visión sobre la libertad de Caro Quintero . Dado que su política de seguridad se ha enmarcado en la frase de “abrazos, no balazos” ante los delincuentes, su gobierno dejó de detener a cabezas del crimen organizado", apuntó el columnista.

En su columna de opinión publicada en The Washington Post el 19 de julio de 2022, Loret de Mola recordó que en 2020 el diario estadounidense dio a conocer que el gobierno d e Donald Trump pidió a Andrés Manuel López Obrador capturar a Caro Quintero a cambio de retirar los cargos contra el general Salvador Cienfuegos , exsecretario de Defensa Nacional (Sedena).

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que AMLO criticaría la captura de Rafael Caro Quintero si no fuera presidente de México , por la supuesta colaboración de la DEA en su detención y el objetivo de extraditarlo a Estados Unidos.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.