Si Congreso no aprueba Ley de Austeridad habrá memorándum: AMLO

Ciudad de México.- Durante su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amagó con preparar y mandar un memorándum interno para ajustar los gastos del gobierno federal en tema a la Ley de Austeridad.

AMLO afirmó que si el Congreso no aprueba la Ley de Austeridad y pasa mucho tiempo, lanzará dicho memorándum.

"Estoy esperando que se apruebe la Ley de Austeridad y si pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum, memorándum interno para que nadie vaya a pensar que es lo mismo, no, el cambio va, no es fácil pero va, ya nadie va a hacer negocios al amparo del poder", argumentó.

Asimismo dijo, "espero que se aprueba la ley de Austeridad y si pasa el tiempo, como depende de nosotros, memorándum interno para que nadie vaya a pensar que es lo mismo".

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha sido fácil, pero el cambio va y ya nadie hará negocios al amparo del pueblo.

“Tenían secuestrado al gobierno todos buscaban hacer negocio, se quedaban con el presupuesto y este no le llegaba a la gente”.