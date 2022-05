Si Joe Biden excluye a Cuba no voy a ir a la Cumbre de las Américas: AMLO

Ciudad de México.- El presidente AMLO amagó con no asistir a la Cumbre de las Américas, organizada por el Gobierno de Estados Unidos, si se decide excluir a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue cuestionado sobre la petición que hizo a Joe Biden para no excluir a países de la Cumbre y cuáles serían sus medidas de ser rechazada la solicitud del Gobierno de México.

De ser así, AMLO anticipó su postura, asegurando que no se presentará en la ciudad de Los Ángeles el próximo mes de junio para participar de la Cumbre de las Américas, enviando a una comitiva representativa encabezada por Macelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

“Si se excluye, si no se invita a todos (los gobiernos), va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, sentenció el jefe del Ejecutivo.

El presidente mexicano indicó que su ausencia sería un mensaje de protestas “porque no quiero que continúe la misma política en América” donde se han excluido países como Cuba y Venezuela por parte de Estados Unidos.

“¿No tendrá un impacto negativo?”, se preguntó al presidente sobre su medida.

“No, porque somos países independientes y tenemos una relación de libertad y de respeto”, aseveró.

AMLO rechazó que Joe Bien vaya a tomar a mal que se ausente de la Cumbre de las Américas en dado caso de excluir a países americanos, reiterando la buena relación que mantienen ambos gobiernos.

Sin respuesta de petición

AMLO informó que, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Joe Biden, no ha respondido a su petición para no excluir a países en la Cumbre de las Américas.

Ante su próxima gira programa el próximo mes de junio a la ciudad de Los Ángeles a la Cumbre, AMLO indicó que la petición que fue hecha por él mismo a su homólogo de Estados Unidos, sigue en espera de respuestas y reiterando que, a pesar de las diferencias políticas, no se debe excluir a otros países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de Los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aun con las diferencias tenemos que dialogar u hermanarnos todos los americanos”, declaró AMLO.