¡Si Pió López es responsable que sea castigado! Asegura AMLO que no protege a su familia

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que su hermano, Pío López Obrador, debe ser castigado de resultar responsable luego de ser exhibido recibiendo dinero por parte de David León, exdirector nacional de Protección Civil.

Durante su conferencia matutina, AMLO reiteró su compromiso de no encubrir a sus familiares y allegados, indicando que las investigaciones contra Pío López Obrador deben seguir tal como lo indicó el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Si mi hermano es responsable, que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie ni con os miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”, declaró el mandatario.

Asimismo el presidente Andrés Manuel ofreció disculpas de antemano si denuncia casos de corrupción como lo ha hecho, pero reiteró su idea sobre el mal que esto hace al país.

“Ofrezco disculpa si denuncio actos de corrupción porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México”, agregó.

El jefe del Ejecutivo recordó que ya se ha cavado con la corrupción en los altos mandos del Gobierno, y en una ocasión más sacó su pañuelo blanco como sinónimo de su ideología anticorrupción.

Van por Pío López

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México decidió este miércoles que se investigue a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por presunta financiación ilegal del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Con seis votos en contra y uno a favor, los magistrados rechazaron la propuesta de su compañero José Luis Vargas, que consideraba en un proyecto de sentencia que "el Instituto Nacional Electoral (INE) ya no tenía facultad de investigación desde 2018".

Con esto se manifestó que la postura de la mayoría de los magistrados es que el INE continúe con la investigación para determinar "si Pío López Obrador incurrió en un delito".

El 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero de parte del funcionario del Gobierno del estado de Chiapas David León Romero.

Sin hablar en específico de dinero, León Romero le dice a Pío López Obrador en un video del 26 de junio del 2015, que le lleva "uno".

Mientras que el 31 de mayo, tres semanas antes, ambos se reunieron en un restaurante y, en algún momento, puso sobre la mesa un paquete amarillo y le dijo la frase "aquí te traigo 400".

Según medios, el hermano del presidente recibió apoyos en efectivo por 1,4 millones de pesos en 2015 para Morena en Chiapas, por parte de León Romero.