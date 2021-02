Si Salgado Macedonio llega a ser gobernador, "los violadores seremos todos" critica el El Mijis

México.- El diputado local en San Luis Potosí por Morena, Pedro Carrizales "El Mijis" criticó que Félix Salgado Macedonio haya obtenido la precandidatura a la gobernatura de Guerrero pese a tener acusaciones en su contra por abuso.

En su cuanta de Twitter acusó que no actuar de la manera conveniente convertía al partido en "cómplices" y refirió que los violadores serían todos si permiten que Félix Salgado llegue a ser gobernador con Morena.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Por acción u omisión somos cómplices; si Félix Salgado Macedonio llega a ser gobernador: los violadores seremos todos. Lo digo y lo sostengo, aunque me corran, ¡aunque me maten y aunque me linchen en redes!", criticó en Twitter.

Tuit realizado por el Mijis

Leer más: Félix Salgado se registra como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero

Cabe recordar que esta mañana el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio se registró como precandidato a la gubernatura de Guerrero en el frente del partido de Morena, esto pese a tener señalamientos de cinco mujeres por supuestos actos de abuso sexual.

El registro de Macedonio se dio en medio de dos investigaciones, una que está siendo realizada por la Fiscalía del Estado por el delito de violación de una denuncia que fue presentada por una de sus ex colaboradores en 2016, y otra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Desde que se anunció su candidatura, diferentes personalidades y comunidades se han pronunciado en contra y han solicidado sea retirada.

Leer más: La lentitud de AMLO es criminal: Ricardo Anaya por la muerte y vacunación en México