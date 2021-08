¡Sí a la amnistía! AMLO a favor de libración de Félix Gallardo tras 32 años en prisión

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo estar a favor de otorgar amnistía Miguel Ángel Félix Gallardo, capo conocido como el “Jefe de jefes”, luego de más de 32 años en prisión acusado del asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, infiltrado de la DEA en el “Cártel de Guadalajara”.

AMLO indicó que de cumplir con los requisitos necesarios, Félix Gallardo debería aceptar la amnistía y salir de prisión, debido a que su edad y las condiciones de salud podrían ayudarlo a ser parte del programa para retirar su condena.

“Si se justifica en lo que se está elaborando desde luego que sí (se otorgue amnistía), por él por edad, por enfermedad ya podría salir”, mencionó en La Mañanera.

Andrés Manuel reiteró que se considera un humanista, por lo que en su consideración, nadie debería estar en la cárcel, por lo que no está en contra de la liberación de Félix Gallardo, sobre todo si sus condiciones apuntan a que debe salir de presión.

“No quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel, yo soy un humanistas estoy formado en la escuela de la no violencia, porque gobierno para todos y tengo que hacer que se cumplan las leyes que en su caso que si se termina de revisar que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, y que si ya tiene derecho a salir yo no me opongo”, aseveró el mandatario.

Félix Gallardo no quiere amnistía

Sin embargo en la reciente reaparición de Félix Gallardo desde la prisión, indicó que no busca verse beneficiado por la Ley de Amnistía de AMLO, la cual propone liberar, entre otras características, a los reos de más de 75 años.

"Yo soy un cadáver el cual no espera más de ser enterrado en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor", mencionó refiriéndose al presidente Andrés Manuel.

"Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida ninguno", expresó.

El Jefe de Jefes, quien permanece aislado en una celda de máxima seguridad, apareció sentado en una silla de ruedas, "completamente" ciego de un ojo y sordo de un oído, y apoyado en algunos momentos por una bombona de oxígeno.

Dijo que lo han "tratado mal" en prisión, denunció que fue arrestado "sin ninguna orden de aprehensión" y criticó que 32 años en la cárcel "es una eternidad para un hombre que no cometió ningún delito".

Leer más: Fue un crimen de odio: reconoce AMLO por asesinato de José Eduardo en Mérida

Además, aseguró que nunca conoció a los capos Ernesto Fonseca, liberado en 2017, ni a Rafael Caro Quintero, prófugo de la justicia, con quienes lideró el cartel de Guadalajara en las décadas de 1970 y 1980.

"No los conozco. En la calle no nos conocimos. Estas personas y yo nunca hemos platicado al respecto", afirmó.