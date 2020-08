Si a mí me dicen los especialistas que ayuda que yo aparezca con los cubrebocas, lo voy hacer: AMLO

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este miércoles que usará cubrebocas solo si los especialistas de su gabinete le piden hacerlo pues, aseguró, ha aprendido a cuidarse al seguir las recomendaciones de las autoridades de salud.

"Si a mí me dicen los especialistas que ayuda que yo aparezca con los cubrebocas, lo voy hacer, no tengo por qué no hacerlo", aseguró el mandatario durante su conferencia desde Palacio Nacional.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Sin embargo, insistió que se ha recomendado el uso de este implemento en lugares cerrados donde no se puede guardar la sana distancia, la cual, recordó "es importantísima".

Señaló que la semana pasada, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, le pidió usar cubrebocas durante su gira por ese estado.

La gobernadora de Sonora me dice: 'le pido de favor que se ponga el cubrebocas, porque están diciendo que aquí usted no se pone el cubrebocas porque hay corrupción", dijo.

No obstante, aseguró que sus declaraciones se han malinterpretado, pues ha dicho que se pondrá un tapabocas cuando no haya corrupción. "No dije cubrebocas, dije tapabocas", precisó.

Pandemia pierde fuerza

López Obrador afirmó que la pandemia por coronavirus, que hasta el momento suma en México 492.522 contagios y 53.929 decesos, "está perdiendo fuerza" y que hasta el momento no tiene información sobre rebrotes.

Creo que vamos bien. Es una enfermedad terrible que produce mucho dolor, le causa la muerte a muchas personas, pero, de acuerdo al informe que tenemos, está perdiendo fuerza", indicó.

Aseguró que "está bajando la intensidad de la pandemia, ahí vamos saliendo".

Manifestó que había preocupación en la Ciudad de México por un posible incremento en los casos positivos de la COVID-19, pero no ha sucedido.

Sobre una posible saturación hospitalaria en estados como Nuevo León y Veracruz aseguró que en diversos sitios del país se ha ampliado la capacidad para atender a los enfermos.

Sin embargo, afirmó: "no estamos contentos, alegres, al contrario, nos da tristeza todo lo que está pasando, tenemos que seguir luchando y ahí vamos", afirmó.

Recordó que para prevenir esta enfermedad existen medidas fundamentales como alimentarse bien, cambiar hábitos alimenticios, no consumir comida "chatarra", no consumir productos con exceso de azúcar, de sal, de químicos, hacer ejercicio.

Eso es importantísimo para que estemos más fuertes para enfrentar cualquier enfermedad", señaló.

Aprovechó también para agradecer la cooperación de países como Argentina, China, Cuba y Estados Unidos, incluso señaló que el viaje realizado a Washington en julio pasado sirvió para agradecer al presidente Donald Trump por la ayuda para conseguir ventiladores.

De igual forma, agradeció a Cuba por haber enviado personal de salud como médicos y enfermeras para apoyar durante la pandemia.

Te puede interesar:

Voy a usar cubrebocas hasta que se acabe la corrupción en México: AMLO

AMLO rompe promesa de no usar cubrebocas hasta que acabe la corrupción