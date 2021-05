"Si algo tengo bueno es el corazón", dice Noroña tras rumor sobre su muerte

Ciudad de México.- Este domingo el vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña aclaró que la supuesta noticia de que señalaba que había muerto por un infartó se trató de una jugada muy "perversa de la derecha" y afirmó que si algo tiene "es buen corazón".

Así lo mencionó en redes sociales, tras publicar un video en su cuenta oficial de YouTube, en donde señaló algunas estrategias de la derecha para abrirse paso en las elecciones.

"Quise hacer un comentario muy breve, porque la derecha está en una actitud muy perversa. Yo no descartaría un acto de sabotaje en la línea 12, no descartaría un primer. (No tienen consideración no les importa la vida de nadie), el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano haya sido para abrir camino a un ataque hacia algún compañero o campanera que esté haciendo campaña", dijo Noroña.

Aunque lamentó la actitud de la derecha, mencionó que es algo en lo que no se podía hacer nada pues afirmó que de un infartó no se va a morir, pues lo que, si tiene y no solo en el sentido metafórico, es "el corazón", tras recordar que goza de muy buena salud gracias los deportes que ha practicado.

Sin desear ningún mal, ante los deseos de la derecha, Noroña destacó que lo único que queda es "derrotarlos avasalladoramente en las el próximo 6 de junio" para ponerlos en su lugar.

Siguiendo con su discurso, el diputado federal invitó a la ciudanía a votar por la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México, para así ganar la mayoría en la Cámara y arrasar con las gubernaturas.