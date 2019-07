Sí conmueve: AMLO lamenta la sentencia del Chapo

Ciudad de México.- Esta mañana en conferencia de prensa a AMLO se le cuestionó qué pensaba acerca de la sentencia que recibió ayer El Chapo Guzmán en la corte de Brooklyn, Nueva York, quien recibió cadena perpetua más 30 años de cárcel, a lo que el presidente de México, López Obrador señaló que este hecho es lamentable, ya que señaló que no quiere que nadie esté en la cárcel.

“Lamento mucho que se den estos casos, no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra, yo soy un idealista, creo en el amor y la fraternidad en la felicidad, soy humanista, no le deseo mal a nadie, no haré leña del árbol caído".

Además dijo que espera que “esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en cosas ilícitas, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley”.

Agregó que es una vida ingrata el tener una familia y no poderla ver por estar en la cárcel por ser partícipe en actividades ilícitas.

“Cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura inhumana, sí conmueve, tengo también en mi cabeza también a muchas víctimas".

Por lo que llamó a la población, sobre todo a los jóvenes a construir un país sin violencia, sostenida en valores y no en el “lujo barato”, pues confía en solo siendo siendo buenos, se puede ser feliz.