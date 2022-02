Sí él acepta doy a conocer la facturas: AMLO pide permiso a Loret de Mola para comprobar sueldazo

México.- A AMLO nomas le falta el permiso de Carlos Loret de Mola para dar a conocer las facturas que comprueban el sueldazo millonario que recibió durante el año 2021.

En la conferencia Mañanera del 17 de febrero del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió públicamente a Loret de Mola permiso para dar a conocer las facturas sobre el sueldazo del 2021.

“Entonces no dan información, no quieren, ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola, ya lo que he aclarado es que él puso y así fue su frase de defensa, o en eso se sustentó, el puso de que era una exageración, si quiere y me lo autoriza, lo doy a conocer, sí el me lo autoriza, nada más para probarle que no es una exageración, que si puedo probar que recibió en el 2021, 35 millones 200 mil pesos y que tengo todas las facturas y todos los comprobantes”, declaró AMLO.

Cabe señalar que en días recientes el presidente mexicano López Obrador reveló en conferencia de prensa el supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola, el cual asciende a 35 millones 200 mil pesos, según los datos exhibidos.

Esto ocasionó una polémica de días en redes sociales, unos a favor de que se da a conocer la información completa y otros en contra. Además, se debe destacar que esto se reveló después de que AMLO cuestionara abiertamente a Loret de Mola cuánto ganaba y quién le pagaba.

Como parte del entramado de esta polémica, previo a ello ocurrió que el periodista, llamado corrupto, golpista y mercenario por el presidente mexicano, expuso una lujosa casa de Houston, Texas, donde vivió el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán.

“No lo aceptó la transparencia, eso ya quedó de manifiesto de que si obtuvo esto, no me estoy metiendo con su familia, me gustaría que solo diera a conocer, pero por voluntad propia sus bienes, cuántas casas tiene, cuántos departamentos, cuántos en México, cuántos en el extranjero”, añadió AMLO en su comentarios hacia Carlos Loret.

“Aclaré que de los 35 millones 200 mil pesos al año de Televisa solo son 2 millones y medio, que ya Televisa, si quiere también, podría aclarar de que son esos 2 millones y medio, el informe que tengo es que se los paga Televisa de un programa que se llama Talentos Televisa”, concluyó AMLO sobre el sueldazo de Loret de Mola en 2021 .

Ya lo presentía: AMLO ante negativa del INAI por sueldo de Loret de Mola

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador respondió a la negativa del Instituto de la Transparencia sobre dar a conocer las facturas que comprueban el sueldazo de Carlos Lorte de Mola durante el 2021.

Ya lo presentía, comentó AMLO en la Mañanera y comenzó a explicar porqué ya esperaba una respuesta negativa por parte del INAI.

“Yo ya presentía que iban a responder de esa manera, por su actitud desde que se fundó ese instituto, no permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, también es una minoría, la mayoría de los periodistas gana muy poco y se arriesgan mucho, los que andan en la calle buscando la nota, no los que están en las oficinas, en los restaurantes de lujo”.