Si el gobierno de AMLO fuera decente, Gertz Manero dejaría de ser fiscal: Loret de Mola

Ante este panorama, consideró que en unos días tendremos a un fiscal y un exconsejero jurídico "judicialmente vapuleados", pero el "gran perdedor" en todo esto no será ninguna de esas partes, sino el presidente López Obrador, pues son sus colaboradores quienes se ven implicados en presuntos actos de corrupción. La disputa da una muestra de la "podredumbre" del gobierno de AMLO, advirtió el periodista mexicano.

"No es descartable que también para mostrar su independencia —y de paso, recomponer el puente con el fiscal—, en este otro caso sí le vaya bien a Gertz en el Poder Judicial", opinó Loret sobre el caso de Julio Scherer.

" Tenderá un manto de impunidad sobre su fiscal y tratará de hacer parecer que nada pasó , que no se violó ninguna ley, y reiterará que la cuestionada actuación de su fiscal es fruto de la 'condición humana'", previó el conductor de Latinus.

"Si este gobierno fuera decente, el fiscal estaría haciendo maletas. Pero no es un gobierno decente", declaró Loret sobre AMLO y Gertz Manero .

Raúl Durán Periodista

