¡Si fuera gerente ya lo hubieran corrido! AMLO pide renovar fiscales que no sirvan

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que se deben renovar los fiscales o procuradores de justicia que no estén dando resultados positivos, entre ellos mencionó a los encargados de las intituciones de seguridad en Guanajuato.

En la conferencia Mañanera de este 16 de julio, le plantearon a AMLO la necesidad de renovar a los servidores públicos a cargo de institutiones de seguridad, como lo es la Fiscalía.

Leer más: Coparmex exige que se mantenga un mando civil en la Guardia Nacional

Ante ello, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció que dichos funcionarios también deben garantizar la paz y la tranquilidad, y en ese sentido, Guanajuato no estaba bien ubicado.

"Debe renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa de la soberanía del estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del estado, es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estado con más violencia y desde hace ya bastante tiempo", declaró AMLO.

Pues afirma que si se tratara de una empresa privada donde se tuvieran pésimos resultados, ya los habrían corrido.

"No es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años, el procurador Guanajuato, sí fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido, hablando en plata, más sí se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente, eso es lo que yo puedo opinar", explicó el presidente mexicano en la Mañanera.

En ese sentido, recordó palabras que ha mencionado en otras conferencias, señalando que cuando no hay una clara separación entre delincuencia y autoridades, la situación de violencia no mejora en dicha región.

Como ejemplo expuso el caso del ex fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler, quien había sido nombrado para dicho cargo con una duración de 12 años o más, y que durante su administración de justicia la situación no mejoraba en el estado. No obstante, cuando se logró conseguir la sustitución en dicha institución los delitos cayeron de golpe.

"¿Cómo entonces legalmente se va a mantener a un funcionario por 12 o 15, 19 años?", declaró AMLO al señalar que él se enfrentará a la revocación de mandato a solo tres años de su gobierno.

Afirmó que la colocación de funcionarios en fiscalías durante tan largos periodos, solo tiene el objetivo de afianzar la impunidad y es por ello, que las autoridades estatales deben revisarlo.

Leer más: Aumentan las balaceras entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG en Zacatecas

"Ojalá las autoridades de Guanajuato, el gobernador actúe y tome decisiones, el goberno no puede estar secuestrado por facciones o intereses de grupo, nada de que una secta es la que domina y los lideres o jefes de esa secta tienen privilegios, son los que mandan", finalizó el presidente de México.