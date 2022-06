Si gana en 2024, Gabriel Quadri hará ciclovía en la selva en lugar del Tren Maya

México.- El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri, adelantó que, de ganar la Presidencia de la República en 2024, procederá a hacer cambios en las tres grandes megaobras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde hace meses, el legislador panista ha manifestado sus intenciones por, de nueva cuenta, contender por la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, tras que en las elecciones de 2012 fuera postulado por el partido Nueva Alianza.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Quadri, conocido por sus constantes críticas al gobierno de la Cuarta Transformación, dio a conocer que, de quedarse la oposición con la jefatura del Estado mexicano en los próximos comicios federales, el Tren Maya será cancelado y convertido en eco-circuito ciclista.

"Destino de los proyectos absurdos de López para 2024: 1) AIFA será abandonado y será retomado el NAIM en Texcoco. 2) Tren Maya será cancelado y revertido, y el derecho de vía restaurado y convertido en eco-circuito ciclista. 3) Dos Bocas será subastada a la iniciativa privada...", escribió el panista.

En tanto, señaló que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual apenas entró en operaciones el pasado mes de marzo del presente año, será "abandonado" y se retomará el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México.

Gabriel Quadri asegura que de ganar la Presidencia en 2024 cancelará el Tren Maya/Fuente: Twitter @g_quadri

Por último, en lo que respecta a la refinería Olmeca, ubicado en el estado de Tabasco, Gabriel Quadri indicó que la misma será subastada a la iniciativa privada.

Cabe mencionar que en reiteradas ocasiones el legislador del blanquiazul ha manifestado que, en 2024, se cancelarán las operaciones en el aeropuerto de Santa Lucía y se regresará a la construcción del NAIM, mismo que fue cancelado por el presidente López Obrador.

Gabriel Quadri no es el único panista que ha levantado la mano para ser el abanderado de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024. El día de ayer, el diputado Santiago Creel, exsecretario de Gobernación, destapó públicamente sus aspiraciones de llegar a Palacio Nacional, aunque se dijo dispuesto a apoyar la candidatura de alguien que tenga mayor probabilidad de ganársela a Morena.

“Si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto de Va por México”, remarcó.