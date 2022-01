Sí hay elementos para investigar a Cuauhtémoc Blanco por fotos con narcos: fiscal de Morelos

Morelos.- El fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aseguró que el Ministerio Público sí cuenta con elementos para investigar al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Señaló que fueron los diputados locales de oposición los que pidieron comenzar una carpeta de investigación contra el mandatario estatal por la fotografía difundida por El Sol de México donde el ex seleccionado nacional aparece junto a presuntos líderes del narcotráfico en la entidad federativa, entre ellos, Irving Eduardo Solano Vera, "El Profe", ex líder de Guerreros Unidos y posteriormente jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, Carmona Gándara dejó en claro que no hay ningún interés en beneficiar o perjudicar al gobernador de Morelos, tras que Blanco Bravo presentara este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables por la supuesta "guerra" en su contra.

"Nosotros hablamos en los tribunales con pruebas, siempre con sustentos. No tenemos ningún interés de favorecer ni perjudicar al gobernador. A nosotros nos presentaron denuncias los legisladores de Morelos y tenemos que actuar en consecuencia, y así lo tenemos qué hacer trátese de quien se trate”, refirió el funcionario.

El fiscal estatal indicó que la fotografía publicada por El Sol de México no ha sido negada por el gobernador de Morelos, remarcando que los legisladores locales pidieron al Ministerio Público indagar el origen y el motivo detrás de dicha foto.

"Si a partir de esta investigación resultara que los hechos que pudieran descubrirse son materia de la FGR, tenemos la obligación de declinar el asunto ante autoridades federales”, subrayó.

Por último, Uriel Carmona dejó en claro que Cuauhtémoc Blanco no es el objetivo que persigue la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía estatal, señalando que, incluso, el mandatario podría ser víctima de los hechos que la autoridad se encuentra indagando.

"El gobernador no es el objetivo, la carpeta de investigación no es en su contra, estamos investigando hechos. El pudiera tener el carácter de víctima porque ha habido amenazas en su contra y de otros servidores públicos no es una controversia de carácter político, es una investigación de hechos para la cual estamos facultados”, mencionó.