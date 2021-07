Sí hay más de 3 cárteles en México: AMLO contradice su informe

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, contradijo la información que presentó él mismo en el informe por el tercer aniversario de haber ganado las elecciones presidenciales en 2018.

En el informe AMLO recoció sólo 3 cárteles criminales en México, cuando según expertos en seguridad, existen alrededor de 20 organizaciones de su tipo en todo el territorio.

Sin embargo, al ser cuestionado en La Mañanera sobre este dato presentado en el informe del 1 de julio del 2021, Andrés Manuel aseguró que hay más de tres cárteles en México.

El mandatario explicó que los cárteles están en función de su actividad criminal, sobre todo en la violencia que crean en cada estado al enfrentarse contra otras organizaciones para tener el control de cierto territorio.

Tienes que ver con los estados con más violencia aunque hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios porque no se están enfrentando”, declaró AMLO.

En este sentido, Andrés Manuel recordó los recientes hechos respecto a la ola de violencia que se ha desatado en el estado de Zacatecas, así como en el estado de Guanajuato, donde los cárteles han mantenido enfrentamientos.

Así comparó a los estados donde sólo predomina un estado contra los que aún están en disputa, ejemplificando con Sinaloa, donde aseguró no hay enfrentamientos porque todo está bajo el poder del Cártel de Sinaloa, yuxtapuesto a Sonora, donde se siguen registrando hechos violentos entre las organizaciones.

“Hay un cartel que tiene hegemonía y no se están enfrentando, ahora hay enfrentamientos en zacatecas y es eso, entre grupos, no han dejado de haber enfrentamientos entre grupos donde son dos o tres, no sucede así en Sinaloa, en sonora sí”, mencionó.

Por otra parte, el presidente indicó que en realidad lo que molestaba a la oposición no era el número de ´carteles que existen en México, sino que durante casi tres años de su administración, no se han creado nuevas organizaciones criminales.

“El tiempo que llevamos no se han creado nuevos cárteles, nosotros los heredamos estos grupos. El cártel de Sinaloa no surgió hace dos años, el Jalisco nueva generación tampoco (…) santa rosa de Lima, el del Golfo y así otros”.

Fue entonces que, al nombrarlos, AMLO reconoció que sí hay más de tres cárteles en el país, ante el cuestionamiento de la prensa.