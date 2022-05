Sí hay problemas de vuelos por el AIFA y AMLO es el responsable: Loret de Mola

En La Mañanera del 11 de mayo, el secretario de Gobernación explicó que se llegó a un acuerdo con las aerolíneas para que iniciaran sus operaciones en el AIFA en un plazo máximo de 6 meses, mientras que las compañías que mantiene adeudos relacionados a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) dejarán de operar en el AICM y a partir del 12 de mayo no se permitirán vuelos no programados.

" El presidente dice que no tiene nada que ver el aeropuerto Felipe Ángeles, pero sí tiene que ver, en las mesas se usó para extorsionar a las aerolíneas nacionales y que “voluntariamente” mandaran vuelos al aeropuerto fantasma", señaló.

Ante los cuestionamientos, el presidente López Obrador rechazó que haya problemas en los vuelos e incluso acusó a los conservadores de inventarlos, además de resaltar que el incidente en el AICM no tiene nada que ver con el AIFA, lo que el periodista opositor puso en duda.

" Es que claro que hay un problema. Es grave y hay responsables. El primero se llama Andrés Manuel López Obrador , que decidió hacer de la aviación una bandera política. No la pensó como fruto de análisis técnicos o planteamientos estratégicos de desarrollo", señaló Loret de Mola.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.