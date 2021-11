Si la Cámara de Diputados avala recorte al presupuesto, se acudirá a la SCJN: INE

México.- La Comisión Temporal de Presupuesto 2022 del Instituto Nacional Electoral (INE) adelantó que, si la Cámara de Diputados no asegura un presupuesto suficiente para el órgano electoral, tomando en cuenta la posible revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador del próximo año, este acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La noche de este martes 9 de noviembre, la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja del Congreso de la Unión aprobó el dictamen del proyecto del Presupuesto para el próximo año contemplando un recorte de casi 5 mil millones de pesos al INE.

En entrevista con Milenio, al tiempo en que los diputados federales del partido Morena y sus aliados avalaban la disminución presupuestal a la autoridad electoral, el presidente de la Comisión de Presupuesto 2022, el consejero Jaime Rivera, hizo un llamado a los legisladores para que reflexionen sobre lo que ellos mismos le impusieron al INE a llevar a cabo.

“Sería muy grave porque, efectivamente, coincide con el costo que hemos estimado entre revocación de mandato y consulta popular, que ascendería. Cinco mil 700 millones de pesos, nos estarían dejando muy poco, 800 millones, y eso pondría en riesgo la realización de la revocación de mandato en las condiciones que ordena la ley y con los parámetros de calidad y de certeza con lo que el INE realiza las elecciones”, señaló.

Rivera expuso que de avalarse el recorte millonario al presupuesto del organismo, se estaría poniendo en riesgo la calidad de las consultas de revocación de mandato y la ciudadana que están programadas para 2022.

Aunque enfatizó que el INE no puede alejarse de lo que le mandata la Constitución mexicana, sostuvo que sería imposible llevar a cabo lo establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato si no se cuenta con los montos suficientes para ello, ya que no se podrían instalar las 161 mil casillas que se piden.

Jaime Rivera enfatizó que "nadie está obligado a hacer lo imposible, por lo que si la Cámara de Diputados aprueba el recorte al INE, el órgano electoral tendrá que acudir ante el máximo tribunal de México.

Lo anterior al dejar en claro que el INE no puede dejar de realizar elecciones, como las que habrá en 2020 para la renovación de gubernaturas, ni tampoco dejar de expedir credenciales de elector.