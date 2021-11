Si no aprueban reforma eléctrica serán salinistas: AMLO lanza advertencia a diputados del PRI

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió a los diputados del PRI que si no aprueban la reforma eléctrica impulsada por su gobierno se convertirán en "buenos salinistas".

En la Mañanera de este lunes, AMLO respondió a las declaraciones del coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien aseguró que su partido no apoyará la reforma eléctrica debido a que "no hubo partidas de moche".

"Me llamó la atención que ayer un diputado, Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza y dice 'que como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica'. Si no es conmigo, es con el pueblo", respondió el mandatario.

Leer más: El Presupuesto 2022 aprobado por Morena es para caprichos de AMLO: Ricardo Anaya

AMLO lanzó un mensaje a los diputados del PRI y oposición en general, advirtiendo que si no votan a favor de la reforma eléctrica demostrarán que sus intereses están con las empresas extranjeras.

El presidente añadió que con esa acción los priistas se afianzarán como "salinistas" y le darán la espalda a los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, también del PRI, pero que representan lo contrario a Carlos Salinas de Gortari, según ha expresado López Obrador.

"Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos contratos al amparo del poder público, van a afianzarse como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda, no solo al ingeniero Cárdenas, al presidente López Mateos", declaró.

AMLO lamentó que un partido como el PRI, surgido de un movimiento revolucionario, se haya convertido en "defensor de saqueadores" al oponerse a la reforma eléctrica, que busca reducir las tarifas de luz que paga el pueblo.

Leer más: ¡Está en su derecho! Responde AMLO a Lorenzo Córdova por controversia en presupuesto al INE

"Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario, termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo, porque el que no aprueben la reforma eléctrica significa que sigan haciendo negocios las empresas extranjeras", agregó el presidente de México.