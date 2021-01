Si no hay acuerdo nuevo se demandará para cancelar contrato con cárceles privadas: AMLO

México.- Luego de que se dieran a conocer las cifras millonarias que el Gobierno Federal está pagando a ocho Centros Penitenciarios Privados en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se buscará renegociar los contratos con las empresas que manejan estas cárceles privadas, y que de no haber acuerdo, se demandará en lo civil para cancelar los contratos.

La mañana de este miércoles 13 de enero, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofreció un informe donde indicó que el Gobierno Federal paga millones de pesos a empresas privadas que administran ocho centro penitenciarios en el país.

En detalle explicó que el Gobierno Federal paga más de un millón de pesos al año por cada reo al que tiene capacidad cada cárcel privada con la que se tiene contrato, sin importar si existe o no la persona privada de la libertad dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario.

En resumen, señaló que por cada reo se están pagan 114 mil pesos mensuales, es decir, poco más de 3 mil pesos diarios. Esta cuota ha sido comparada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el precio del hospedaje en un hotel cinco estrellas en México.

Icela Rodríguez señaló que siete de los ocho contratos fueron firmados en 2010, mientras que el último fue en 2011, periodo que corresponde al gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los contratos fueron firmados por "Gonzalo Villareal Guerra, entonces coordinador general de Centro Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales y Marco Antonio Villareal Gutiérrez, ex director de adquisiciones de la misma dependencia".

Cabe señalar que en un inicio se tenía el registro 8 proveedores, uno por cada Centro Penitenciario Privado, sin embargo, en la actualidad son seis proveedores los que manejan las cárceles privadas; EXI QUANTIUM S. A. de C. V. (dos cárceles), CIA S. A de C. V., DIP Concesionaria duranguenes de infraestructura penitenciaria S. A. de C.V. (proveedor original), CAPITAL INBURSA S. A de C. V. (dos cárceles), Concesionaria en infraestructura Penitenciaria de Michoacán S. A. de C. V. (proveedor orignal) y BLACK ROCK S. A. de C. V.

Los penales privados se encuentran ubicados en los estados de Sonora, Guanajuato (dos), Oaxaca, Durango, Chiapas, Femenil Morelos y Michoacán.

Por su parte, Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico del Gobierno Federal, informó que los ocho contratos con las empresas que administran los Centros Penitenciarios Privados en el país fueron otorgados de manera directa (sin licitación), es decir, no hubo una competencia entre empresas parar ofrecer mejor servicio y precio, el Gobierno de aquel entonces simplemente otorgó los contratos.

Además comentó que entre las cláusulas existen los siguientes acuerdos; la seguridad de las instalaciones corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, y a la empresa le corresponden los gastos de mantenimiento, alimentación y cuidado de los reos; el pago se realiza desde el inicio hasta el final de contrato al 100% aunque no haya internos; la vigencia del contrato será de 22 años y la prestación del servicio no será menor a 20 años;

una vez termine el contrato las instalaciones pertenecen al proveedor y no al gobierno.

Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador calificó como un "abuso" estos contratos "por no decir cosas peores", durante la conferencia matutina de este miércoles.

Tras ello, respondió que el Gobierno de México va a realizar reuniones con los empresarios para realizar un acuerdo sobre el contrato, sin embargo, advirtió que de no llegar a un acuerdo se demandará por lo civil para cancelar los contratos.

Se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos

Afirmó López Obrador de no haber un nuevo acuerdo.

Posteriormente señaló que los Centro Penitenciarios Privados son de empresas muy vinculadas a políticos, de los cuales no quiso revelar los nombres.

Me reservo los nombres a menos que me los pida el INAI.

Dijo AMLO a modo de broma, por las recientes polémicas que ha desatado la desaparición u absorción del INAI y otros organismos autónomos.

Por otra parte, AMLO, como también se le conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que una de las empresas tiene una relación con un medio de comunicación en el país, donde su conductor suele estar atacando y criticando las acciones del presidente.

"Hay una empresa que tiene que ver con un medio de comunicación (...) un conductor que nos ataca un día si, otro también", afirmó López Obrador.

Finalmente señaló que nuestro país no avanzaba en materia económica y social debido a que se realizaban esta clase de contratos millonarios que extraían importantes cantidades de recursos al Gobierno Federal, situación que lleva ocurriendo durante 9 años, de los cuales le pasaron factura dos a López Obrador.