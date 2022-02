Si no le gusta que vote en la revocación de mandato: Responde AMLO a Pedro Sola

México.- AMLO respondió al tuit de Pedro Sola y lo invitó a votar en la revocación de mandato si es que no está de acuerdo en como se está gobernando México. Esto luego de que el comunicador afirmó que el país nunca había estado tan sumido en el caso como ahora.

En la conferencia Mañanera del 04 de febrero del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió al tuit de Pedro Sola, afirmando que si no le gustaba como se estaba gobernando México podía ir a la revocación de mandato y votar para que el presidente se vaya.

Cabe señalar que el pasado 03 de febrero del 2022, Pedro Sola tuiteó que en sus 75 años de vida nunca había visto a México sumido en un caos como en el que se encuentra ahora, y aun que no mencionó al gobierno de AMLO, en otras ocasiones ha dejado en claro que es opositor a las políticas públicas que impulsa el presidente mexicano.

“Nací en 1947, tengo 75 años cumplicos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caso. Yo ya voy de salida pero y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución”, tuiteó Pedro Sola.

Después de realizar la publicación y recibir ataques por parte de seguidores de López Obrador a través de Twitter, Pedro Sola borró el tuit y ahora solo puede ser encontrado en capturas de pantalla.

Tuit de Pedro Sola contra el gobierno de AMLO. Captura de pantalla

Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, lejos de tomar a mal el comentario de Pedro Sola, lo usó para invitar a sus opositores y a quienes están hartos de su gobierno a acudir a votar en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril.

“Ayer estaba viendo un mensaje de un comunicador, diciendo qué él tenía, creo, 75 años de edad y que nunca había visto una situación tan crítica México, que era un caos todo, entonces sí es así, como él lo señala, pues va haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos, y ya que ponga orden en el caos y esa oportunidad se va a tener con la consulta, porque se le va a decir ¿quién es el responsable del caos? Aceptando sin conceder, dirían los abogados ¡El presidente!”, declaró AMLO sobre el tuit de Pedro Sola.

Posteriormente, el presidente López Obrador aseguró que la revocación de mandato era la gran oportunidad de sus opositores para sacarlo del gobierno: “Hay una gran oportunidad, sí no está de acuerdo, y así muchos otros, millones, que no estén de acuerdo, a votar y para afuera el presidente, ahora sí hay quienes piensan que no es así como él lo señala, entonces vayan a votar para decir que siga el presidente”.

Añadió que le llama la atención como su opositores políticos, intelectuales y ciudadanos están en contra de él y de su gobierno, pero no quieren ir a votar en la revocación de mandato para sacarlo del gobierno.

“Sí está mal hay que corregir, si yo no soy un ambicioso vulgar, yo no voy a encapricharme y aunque no me quieran, como ya fui electo democráticamente, me tengo que quedar hasta el final, lo quieran o no lo quieran, no, no, no, no, si yo no tengo apoyo del pueblo no puedo seguir gobernando”, explicó AMLO sobre la importancia de gobernar con respaldo del pueblo.

Finalmente, AMLO no dedicó más palabras al tuit de Pedro Sola y solo se dedicó a explicar que los gobernantes que no tienen apoyo del pueblo son “hojas secas” y que es inmoral gobernar sin este apoyo, de ahí la importancia de participar en la revocación de mandato.