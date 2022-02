"Si no me quieren, ¿a qué me quedo?", Revela Roberto Palazuelos por qué dejó candidatura de MC

México.- Luego de que se diera a conocer que Roberto Palazuelos no sería el candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura del estado de Quintana Roo, el actor y empresario mexicano dio a conocer las razones por las que tomó la decisión de declinar en sus aspiraciones electorales.

En entrevista con El Universal, Palazuelos hizo de conocimiento público que había tomado la decisión de bajarse de la contiende electoral estatal tras que el dirigente nacional del partido naranja, Dante Delgado, le informó que los emecistas no estaban de acuerdo en postularlo, ello temiendo que su imagen afectara su "marca política".

Lo anterior luego que en redes sociales y medios de comunicación se recordaran las declaraciones que hizo el autodenominado "Diamante Negro" sobre la figura de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

Leer más: ¿Cuándo va a publicar AMLO sus declaraciones fiscales? Loret de Mola responde al presidente

Además, también se recordó una entrevista en la que el actor admitió que, junto a sus escoltas, asesinó a dos personas "en defensa propia".

“Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca”, refirió.

Tras ello, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano y senador del país sostuvo un diálogo con Roberto Palazuelos donde le explicó que había un grupo dentro del partido que estaba presionando para que el empresario no fuera su candidato.

“Lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, mencionó Palazuelos Badeaux.

En tanto, el empresario negó que su decisión de bajarse de la contienda por la gubernatura de Quintana Roo tenga como objetivo favorecer a la candidata de Morena en dicha entidad, Mara Lezama, la cual lidera las encuestas locales de preferencia electoral en estos momentos.

Leer más: "Así me podría pasar todo el día": AMLO presume obras pese a veda electoral por revocación de mandato

“Si no me quieren, ¿a qué me quedo? Me voy, enorme en las encuestas, sabiendo que yo representaba la única oposición real y el único que podía ganar era yo. Regresaré a mis negocios y también aclararé en juzgados las calumnias de las que fui objeto”, aseguró tras dar a conocer que Delgado Rannauro lo había invitado a que se quedara dentro de MC.