Si no se alcanza mayoría en reforma eléctrica, al día siguiente envío reforma a Ley Minera: AMLO

Ciudad de México.- El presidente AMLO advirtió que, de no ser aprobada por la mayoría de los diputados la reforma eléctrica, presentará la reforma a la Ley Minera con el fin de proteger el litio del país.

Andrés Manuel López Obrador aseguró desde su conferencia matutina que, de ser necesarios, al día siguiente de ser rechazada la reforma eléctrica, presentará la iniciativa para la reformar de la Ley Minera, la cual no necesita la mayoría específica en la Cámara de Diputados.

“En el caso de que no se alcance la mayoría absoluta, al día siguiente envío la ley para reformar la Ley Minera y proteger el litio, porque es un mineral estratégico que no debe de ser entregado a particulares, mucho menos a extranjeros, que debe ser propiedad de la nación, para esa reforma específica no se necesita payaría específica, es mayoría simple: la mitad más 1”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

Leer más: Propondrá AMLO en reforma electoral que revocación de mandato sea vinculatoria hasta con 20%

Asimismo, Andrés Manuel refrendó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la constitucionalidad de la Ley Eléctrica, ya es un gran avance en el sector de las energías en México.

Reforma eléctrica

La Cámara de Diputados de México discutirá durante la Semana Santa la polémica reforma constitucional sobre el sector energético, luego de que la Suprema Corte diera su respaldo al nuevo modelo que propone el presidente Andrés Manuel.

El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), señaló que el martes 12 de abril, en Semana Santa, "se abrirá una sesión a las 10 de la mañana", se dará publicidad a la iniciativa y se cerrará la sesión.

Explicó que de inmediato "se convoca a la siguiente, que será una sola sesión, con los recesos que sea necesario, hasta culminar la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica".

la polémica reforma, que limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE, debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y, para ello, el oficialismo debería lograr votos por parte de la oposición, que ya ha anunciado que no votará a favor de la reforma si no hay cambios.

Leer más: ¡Fue un éxito completo! Celebra AMLO participación en consulta para revocación de mandato

Precisamente los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición legislativa "Va por México", ratificaron este jueves que "no acompañarán" la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador.